Какая польза от яблок для организма человека?

Яблоки являются одними из самых полезных и в то же время самых доступных фруктов. Их можно есть целиком, добавлять в салаты, выжимать из них сок, делать смузи, запекать или использовать в десертах и пирогах.

Эти фрукты содержат не только витамины, но и антиоксиданты, клетчатку и пектин, поэтому оказывают положительное влияние на различные системы организма. Например, многие исследования показали, что высокие дозы флавоноидов уменьшают риск развития инсульта на 20%.

Среднее яблоко содержит:

Калории: 95 Углеводы: 25 грамм Клетчатка: 4 грамма Витамин C: 14% ежедневной нормы Калий: 6% ежедневной нормы Витамин К: 5% ежедневной нормы Марганец, медь и витамины A, E, B1, B2 и B6: около 4% ежедневной нормы.

Здоровье мозга и сердца

Многие исследования показали, что регулярное употребление яблок улучшает мозговую деятельность. В этих фруктах содержится антиоксидант кверцетин, который препятствует разрушению клеток и развитию воспалений. Яблочный сок способствует образованию важного нейромедиатора ацетилхолина, существенно улучшая память.

Исследование 2008 года, опубликованное в журнале Journal of Food Science, показало, что яблоки вносят вклад в профилактику развития болезни Альцгеймера. Кроме того, их употребление снижает риск инсультов и тромбозов, так как нормализует уровень холестерина в крови.

Ученые сравнили эффект от употребления одного среднего плода в день и от приема статинов, которые представляют собой класс лекарств, снижающих уровень холестерина, но имеющих побочные эффекты. Специалисты подсчитали, что яблоки почти так же эффективны для снижения смертности от сердечных заболеваний, как статины.

Хорошее пищеварение

Удивительно, но яблоки способны помочь и при диарее, и при запорах. Они нормализуют микрофлору кишечника. Клетчатка, содержащаяся в них, вместе с пектином способна привести в норму пищеварение, если есть проблемы любого характера. Кроме того, благодаря своим свойствам яблоки являются профилактикой развития геморроя. Также яблоки помогают поддерживать здоровый вес, поэтому их часто включают в различные диеты.

Крепкое здоровье

Антиоксидант кверцетин, который содержится в основном в красных яблоках, укрепляет иммунитет и помогает организму справляться со стрессом. Яблоки способствуют очищению печени, что очень актуально в наше время, когда болезни печени стали все чаще встречаться не только у алкоголиков. Кроме того, употребление яблок препятствует образованию камней в желчном пузыре. Камни — это остатки холестерина, которые «окаменели», а клетчатка из яблок помогает нормализовать уровень холестерина. Благодаря этому оздоравливается и сердечно-сосудистая система.

В одном крупном исследовании употребление яблока в день было связано с 28%-ным снижением риска диабета типа 2. Даже если есть всего несколько яблок в неделю, будет аналогичный защитный эффект.

Знать меру

Но несмотря на все полезные свойства яблок, их нельзя употреблять бесконтрольно. Яблоки содержат углеводы, которые организм перерабатывает в глюкозу. Если вы ведете активный образ жизни, занимаетесь спортом, то глюкоза будет потрачена «на дело». В случае, если у вас сидячая работа и неактивная жизнь, полезные яблоки могут навредить, вызвав скачки сахара в крови. В день нежелательно употреблять больше трех средних яблок. В этом случае вы получите полезные вещества, но не навредите организму и не добавите лишних калорий.

Блюда из яблок

Любые фрукты лучше усваиваются в натуральном виде. Но, чтобы разнообразить свой рацион, можно делать сок или смузи с добавлением яблок, печь пироги или готовить десерты. Предлагаем вам пять необычных рецептов с использованием яблок.

Чипсы из яблок

В качестве перекуса в течение дня можно использовать натуральные яблочные чипсы. Для этого нужно с помощью специального ножа для яблок вырезать серединку, нарезать яблоки тонкими кружками и сушить на пекарской бумаге 2-3 часа в духовке при 100 градусах.

Яблочное «масло»

Этот рецепт очень любят американцы. Получается яблочная «намазка» для бутербродов или начинка для пирога. 1 кг яблок нарезать на четвертинки, вырезать косточки, тушить с добавлением 1 чашки воды, 3 столовых ложек сахара и щепотки соли в течение 25-30 минут. Пюрировать в блендере, добавить 2 столовые ложки сливочного масла. Хранить в плотно закрытой банке в холодильнике. При желании можно добавлять специи, например корицу или гвоздику.

Капуста, тушенная с яблоком

Необычный теплый салат из краснокочанной капусты и яблока богат клетчаткой, а значит, хорошо почистит кишечник и даст ощущение сытости. 4 горсти нашинкованной капусты смешать с нарезанным яблоком без косточек и тушить около 20 минут под крышкой с добавлением сливочного масла, яблочного уксуса и воды (по 3 столовых ложки) до размягчения.

Брускетта с яблоком и луком

Интересной закуской к вину станет пикантный горячий бутерброд. Нарезать лук тонкими полукольцами, обжарить в небольшом количестве масла до золотистого цвета. Выложить на кусочки багета, сверху положить тонкие ломтики яблока, посыпать тертым сыром и поджарить на сковороде под крышкой, чтобы сыр расплавился. Можно добавить на сковороду сливочное масло.

Яблочный чатни

Традиционный индийский соус, который можно добавить к рису или другой крупе. Остро-сладкий вкус добавит пикантности и необычности блюду. Вам понадобится нарезать два яблока, небольшую луковицу, кусочек имбиря (примерно 1 см). Добавьте 1/4 чашки измельченной кураги, 1 чайную ложку сахара, щепотку соли и 1/2 стакана красного вина. На небольшом огне тушите, помешивая, пока яблоки не станут мягкими. Можно добавить куркуму.

Яблоки в косметологии

Яблоки содержат большое количество витаминов и полезны не только для здоровья, но и для красоты. Их можно использовать в уходе за кожей и волосами. Например, для придания силы и блеска волосам их можно ополаскивать яблочным уксусом, разбавленным водой в соотношении 1:1. Таким же составом можно протирать кожу лица вместо тоника или распылять из пульверизатора для освежения кожи и волос. Тонкие ломтики яблок можно прикладывать к коже под глазами для того, чтобы избавиться от отеков и темных кругов.

Отшелушивающая маска

Пюрировать 1 яблоко, смешать с 1 чайной ложкой измельченных зародышей пшеницы (продаются в аптеках). Нанести смесь на лицо, дождаться высыхания и массирующими движениями смыть теплой водой. Такая маска мягко отшелушит и обновит кожу.

Омолаживающая маска

Пюрировать яблоко и смешать с 1 столовой ложкой жидкого меда. Поставить на 10 минут в холодильник. В это время подготовить кожу — сделать паровую ингаляцию или накрыть лицо горячим полотенцем. Нанести маску на 15 минут, смыть теплой водой, нанести любимую сыворотку.

Антивозрастной уход

Благодаря большому содержанию антиоксидантов, витамина С и витаминов группы В яблоки помогают приостанавливать процессы старения кожи. Можно в качестве маски нанести просто тертое яблоко на кожу или смешать с жирным молоком, чтобы получилась насыщенная антивозрастная маска. Фруктовые и молочные кислоты отшелушат омертвевшие клетки, витамины группы В и белок укрепят кожу. Если к маске вы добавите 1-2 капсулы витамина Е, эффект будет еще сильнее.