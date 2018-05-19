Как избавиться от голода на диете?

Нормализовать рацион питания

Если вы ограничиваете себя в пище, то голод является естественным ответом на такие меры. Голод вызван не уменьшением объемов порций, а неправильным количеством приемов пищи. Лучшие из диет предполагают от четырех до шести приемов пищи за день, и это верный подход. При частом поступлении в организм пищи, пусть даже диетической, чувство голода не будет беспокоить слишком часто.

Полноценно завтракать

Исследования показали, что сытный полноценный завтрак позволяет безболезненно уменьшить количество съеденного за день. На завтрак должно приходить 30-40% от суточной нормы калорий, остальное следует разделить на равные доли и употреблять их в течении дня. Если отказаться от завтрака, а потом пропустить обед, то вечернее переедание гарантировано.

Выбирать гибкие диеты

Жесткие диеты предполагают очень строгие ограничения — полный запрет на употребление сахара и соли, жирных и копченных продуктов. Когда человеку запрещают есть то, что он считает самым вкусным, он начинает испытывать стресс, не каждый сможет преодолеть такое испытание. Особенно сложно себя сдерживать при визуальной доступности запрещенных продуктов, это приводит к срыву и последующим мукам совести за безвольность. Если диета будет гибкой, то такого не произойдет, когда план питания составляется с запасом калорий, то кусочек шоколада или пиццы в виде особого исключения не ухудшит общих результатов.

Редкие послабления приносят комфорт и спокойствие, чувство голода на почве нервного стресса от ограничений отступает.

Перекусывать

Если на первых стадиях диеты вам будет непреодолимо хотеться перекусить между приемами пищи, значит, нужно себе позволить перекус. Он должен состоять не из булочек и чипсов, а из полезных продуктов — натуральных йогуртов или творожков, злаковых батончиков, фруктов, орехов, смузи. Полезный перекус справится с чувством голода и не повредит диете.

Не заменять приемы пищи овощами и фруктами

Овощи и фрукты должны быть в сбалансированном рационе, они очень полезны, но никак не могут заменить полноценного приема пищи. В овощах и фруктах есть клетчатка и витамины, но этого мало для приема пищи, после употребления овощного салата на обед чувство голода вернется задолго до полдника и поставит под угрозу диету.

Употреблять белковые продукты

Белок приносит быстрое и длительное насыщение, это лучшее средство против голода. Диеты с упором на белковые продукты переносятся максимально просто, так как на них человек не страдает от голода. Чем больше в рационе белка — тем больше сытости вы получаете при той же самой калорийности блюд.

Принимать пищу за два часа до сна Современный ритм жизни делает неактуальны правило о том, что для похудения нельзя есть после шести вечера. Последний за день прием пищи должен состояться за два часа до сна, это должно быть полезное блюдо с преобладанием белковой составляющей. При соблюдении эти условий последний прием пищи принесет насыщение до самого завтрака.

Использовать ароматерапию

Некоторые ароматы обладают свойством блокировать чувство голода, их можно использовать в аромалампе, ароматных саше для одежды и текстиля, для добавления в косметические средства. Для притупления голода самыми эффективными станут эфирные масла мяты, корицы, грейпфрута, ванили и лаванды.

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