Эпичные провалы на кухне, которые заставят вас поверить в свои кулинарные способности 

Вы не умеете готовить? На кухне от вас одни проблемы? Не расстраивайтесь! Наверняка не все так плохо, как вы думаете. Просто посмотрите эту подборку, и, уверяем, вы сразу почувствуете себя кулинаром 80-го уровня.
Источник: Bored Panda
Катастрофа с участием скороварки.
«Я забыла, что готовила на работе карамель. Немножко переварила».
Пекарь кое-что потерял. Интересно, заметит?
Вернувшись домой, жена обнаружила такую записку: «Прости, дорогая!»
Десерт в кружке. Уровень «Хиросима».
Напился. Проголодался. Уснул.
«Вот почему я не готовлю».
«А на обед у нас сегодня… ядерный гриб!»
«Кажется, пора покупать рисоварку».
«Ой! А я думала, она стеклянная…»
Кулинар бедный, но креативный.
Нарезка уровня «самурай».
«Мы первый раз жарили куриные крылья. Вроде нормально получилось».
«Жена решила приготовить сосиски на пару».
Чайник электрический. Э-ЛЕК-ТРИ-ЧЕС-КИЙ!
«Запомнить на будущее: не открывать все специи сразу».
«Однажды моя соседка решила сварить макароны…»
«Наверное, надо было все-таки использовать нож для масла».
«Кажется, пора начать читать инструкции к посуде».
«Попросила подругу почистить половину картошки».
«Если вдруг возникают какие-то сомнения — это паста».
Рождественское печенье для плохих детишек.
«Лайфхак, говорите? Не работает ни хрена ваш лайфхак!»
«Готовка — не мое. Я вообще не представляю, как такое возможно».
«Запомнить на будущее: не оставлять столовые приборы в слойке с мясом».
«Мы случайно уронили сухой лед в раковину».
И пожалуй, апогей: «Коллега плеснул воду в горящее масло».