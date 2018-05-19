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Эпичные провалы на кухне, которые заставят вас поверить в свои кулинарные способности
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Эпичные провалы на кухне, которые заставят вас поверить в свои кулинарные способности 

Bigpicture.ru 47 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Вы не умеете готовить? На кухне от вас одни проблемы? Не расстраивайтесь! Наверняка не все так плохо, как вы думаете. Просто посмотрите эту подборку, и, уверяем, вы сразу почувствуете себя кулинаром 80-го уровня.
Источник: Bored Panda
Катастрофа с участием скороварки.
«Я забыла, что готовила на работе карамель. Немножко переварила».
Пекарь кое-что потерял. Интересно, заметит?
Вернувшись домой, жена обнаружила такую записку: «Прости, дорогая!»
Десерт в кружке. Уровень «Хиросима».
Напился. Проголодался. Уснул.
«Вот почему я не готовлю».
«А на обед у нас сегодня… ядерный гриб!»
«Кажется, пора покупать рисоварку».
«Ой! А я думала, она стеклянная…»
Кулинар бедный, но креативный.
Нарезка уровня «самурай».
«Мы первый раз жарили куриные крылья. Вроде нормально получилось».
«Жена решила приготовить сосиски на пару».
Чайник электрический. Э-ЛЕК-ТРИ-ЧЕС-КИЙ!
«Запомнить на будущее: не открывать все специи сразу».
«Однажды моя соседка решила сварить макароны…»
«Наверное, надо было все-таки использовать нож для масла».
«Кажется, пора начать читать инструкции к посуде».
«Попросила подругу почистить половину картошки».
«Если вдруг возникают какие-то сомнения — это паста».
Рождественское печенье для плохих детишек.
«Лайфхак, говорите? Не работает ни хрена ваш лайфхак!»
«Готовка — не мое. Я вообще не представляю, как такое возможно».
«Запомнить на будущее: не оставлять столовые приборы в слойке с мясом».
«Мы случайно уронили сухой лед в раковину».
И пожалуй, апогей: «Коллега плеснул воду в горящее масло».
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