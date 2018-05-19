Рецепты здоровья: шнитт-лук — огородный лекарь и косметолог

Шнитт-лук появляется на огородах едва ли не самым первым. Эта многолетняя неприхотливая культура обладает антисептическим, противовоспалительным, антиоксидантным, онкопротекторным действием; способствует повышению аппетита, укреплению костной ткани; улучшает кроветворение и активизирует деятельность печени и желчного пузыря.

Шнитт-лук — ценное пищевое, лекарственное и декоративное растение, хороший медонос

Пользу для здоровья можно получить, просто регулярно употребляя шнитт-лук в пищу. 150-200 г. зелени в день (лучше всего — с творогом или сметаной) послужат хорошей профилактикой остеопороза, пародонтоза, авитаминоза. Систематически добавлять шнитт-лук в различные блюда полезно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или перенес инфаркт миокарда. Рекомендуют его использование также при расстройствах нервной системы, анемии, атеросклерозе. Зимой шнитт-лук можно выращивать на подоконнике либо использовать замороженную зелень. В лечебных целях обычно используется свежее сырье либо спиртовая настойка.

Спиртовая настойка шнитт-лука

150 г шнитт-лука (с ложными луковицами, но без корней) промыть, измельчить, сложить в бутылку и залить 0,5 л спирта (70%). Настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10 дней, процедить. Принимать 2 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ст.ложки при анемии, повышенной утомляемости, простудных заболеваниях и для профилактики гриппа. Эта настойка также применяется для профилактики онкологических заболеваний.

Маска со шнитт-луком для жирной кожи

1 ч.ложку кашицы из свежих листьев шнитт-лука смешать с 1 ст.ложкой толокна или крахмала, добавить 1 яичный желток, тщательно перемешать. Нанести смесь на чистую сухую кожу лица, оставить на 10-15 минут, смыть теплой водой. Ополоснуть лицо прохладной водой, аккуратно промокнуть полотенцем и нанести нежирный питательный крем. Применять это средство можно 2-3 раза в неделю.

Сок шнитт-лука при перхоти и выпадении волос

Отжать сок из свежей зелени шнитт-лука. Втереть его в кожу головы, укутать полотенцем и оставить на полчаса. Смыть теплой водой. Повторять 2-3 раза в неделю. Об этом растении читайте также:

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