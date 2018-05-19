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Блюда русской кухни, которые хуже всего усваиваются
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Блюда русской кухни, которые хуже всего усваиваются 

Русская семерка 53 минуты назад
Фото: Русская семерка
Русская кухня — одна из самых разнообразных и питательных. Упоминания о таких исконно русских блюдах, как каши, студни, щи встречаются в летописях IX — XII веков. Павел Сюткин — знаток и исследователь пищевых пристрастий народов России — к чисто национальным русским блюдам относит пироги с различными начинками, гороховый суп с копченостями, смоленский окорок, жареных карасей, которых принято называть хоперскими, и еще несколько десятков блюд, в названии которых прослеживается местность, где они возникли, как, к примеру, суздальские соленые огурчики.
Большинство этих блюд считаются полезными для организма, но не все. В русской кухне есть блюда, которые очень трудно усваиваются. Диетологи объясняют это тем, что, к примеру, в зимний период, когда добывать еду было трудно, а в домах было далеко не так тепло, как в современных квартирах, требовалась еда, которая долго не переваривается и тем самым дольше не вызывает чувство голода, а еще имеет высокую энергетическую ценность.
Например, пироги. Дрожжевое тесто само по себе плохо усваивается. Но если пирог с мясом, грибами, жирной рыбой, яйцами, первое чувство после поглощения пирога — чувство тяжести.
Гастроэнтеролог Татьяна Ивашкина предостерегает от увлечения блинами. Блинчики с пылу с жару — не более чем красивый оборот. Есть их в таком виде категорически запрещается, так как именно свежеиспеченные блины хуже всего перевариваются организмом. Врач рекомендует есть блины теплыми или холодными. Лучше всего усваиваются блины с капустой, творогом. Самыми тяжелыми для пищеварения будут блины с икрой, салом, мясом и медом.
Всего лишь на 10 процентов перевариваются желудком грибы. Все остальное выводится из организма естественным путем практически нетронутым. Плохой усваиваемости этого так любимого в России продукта способствует хитин, содержащийся в грибах. Именно поэтому грибы так долго не заслуживали внимания в качестве продукта питания. Не случайно миколог Михаил Вишневский называет грибы самой молодой едой людей. Диетолог Ксения Селезнева не рекомендует есть консервированные и маринованные грибы, так как они усваиваются хуже вареных.
Утка в яблоках. Сегодня — это одно из любых блюд россиян на новогоднем столе. Однако выдержать ее способен далеко не каждый желудок. Из-за большого количества жира она становится настолько тяжелой ношей для организма, что нередко человека попросту выворачивает после ее поедания.
Соленое сало может перевариваться в желудке до 12 часов. Не случайно врачи рекомендуют употреблять его с зеленью для лучшего переваривания.
К числу плохо усваиваемых блюд можно смело отнести жареного поросенка. Мясо само по себе считается тяжелой едой, а запеченное в духовке оно переваривается сложнее. Кроме того, такое блюдо практически невозможно есть без хлеба. И если это свежий белый хлеб, то он только добавит несварения желудку.
Не столь тяжелым, но все равно с трудом усваиваемым блюдом считаются пельмени. Способствует этому в первую очередь тесто. Вареное тесто диетологи называют врагом наших желудков. А если фарш в пельменях окажется очень жирным, тяжесть и тошнота вам гарантированы.
Вопреки расхожему мнению о богатстве витаминами русских солений, они считаются трудно перевариваемой едой, как все соленое. Американский диетолог и долгожитель Пол Брегг считал любые соленые продукты убийцами организма. Сам он никогда соль не употреблял.
И еще одно блюдо, которое, если и нельзя назвать исконно русским, однако оно, безусловно, очень популярно у россиян — манная каша. Сегодня педиатры категорически против того, чтобы давать ее детям до трех лет. В ходе производства пшеничной муки как правило остается процента два дробленых зерен, которые по размеру чуть больше мучной пыли. Это и есть манная крупа. Она, как и любое заваренное тесто, — тяжкий груз для организма. А неокрепший детский желудок страдает от нее вдвойне.
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