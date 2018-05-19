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Фестиваль «Ростовская уха»: фоторепортаж и необычный рецепт
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Фестиваль «Ростовская уха»: фоторепортаж и необычный рецепт 

76.ru 34 минуты назад
Фото: 76.ru
В Ростове Великом сегодня в пятый раз прошёл гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха — Х веков традиций». Больше 20 команд варили уху. Запах плыл — закачаешься!
Фото, к сожалению, не передают аромата. Но посмотрите, как аппетитно это было!
Ростовской ухе — лайк!
На фестиваль, как на праздник, — нарядными!
На уху набросились так, чо участники еле успевали отлить порции для жюри
Уха солдатская. Рецепт:
Кипятим воду с солью, морковкой, красным и белым луком, специями.
Добавляем окуня и картошку.
Снимаем пенку.
Добавляем консервы и варим еще 10 минут.
Добавляем пшенку.
Потом добавляем зелень по вкусу.
Приятного аппетита!
Ухи на всех хватило
Горячая уха — горячие девушки!
Сварил горячо
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Было вкусно!
Собака-обожрака
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