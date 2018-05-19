Фестиваль «Ростовская уха»: фоторепортаж и необычный рецепт

В Ростове Великом сегодня в пятый раз прошёл гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха — Х веков традиций». Больше 20 команд варили уху. Запах плыл — закачаешься!

Фото, к сожалению, не передают аромата. Но посмотрите, как аппетитно это было!

Ростовской ухе — лайк!

На фестиваль, как на праздник, — нарядными!

На уху набросились так, чо участники еле успевали отлить порции для жюри

Уха солдатская. Рецепт:

Кипятим воду с солью, морковкой, красным и белым луком, специями.

Добавляем окуня и картошку.

Снимаем пенку.

Добавляем консервы и варим еще 10 минут.

Добавляем пшенку.

Потом добавляем зелень по вкусу.

Приятного аппетита!

Ухи на всех хватило

Горячая уха — горячие девушки!

Сварил горячо

Ярославские политики тоже попробовали себя в качестве поваров

Было вкусно!

Собака-обожрака