Фестиваль «Ростовская уха»: фоторепортаж и необычный рецепт 

В Ростове Великом сегодня в пятый раз прошёл гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха — Х веков традиций». Больше 20 команд варили уху. Запах плыл — закачаешься!
Фото, к сожалению, не передают аромата. Но посмотрите, как аппетитно это было!
Ростовской ухе — лайк!
На фестиваль, как на праздник, — нарядными!
На уху набросились так, чо участники еле успевали отлить порции для жюри
Уха солдатская. Рецепт:
Кипятим воду с солью, морковкой, красным и белым луком, специями.
Добавляем окуня и картошку.
Снимаем пенку.
Добавляем консервы и варим еще 10 минут.
Добавляем пшенку.
Потом добавляем зелень по вкусу.
Приятного аппетита!
Ухи на всех хватило
Горячая уха — горячие девушки!
Сварил горячо
Ярославские политики тоже попробовали себя в качестве поваров
Было вкусно!
Собака-обожрака