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Шпинатно-ржаные оладьи
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Шпинатно-ржаные оладьи 

Passion.ru 32 минуты назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Шпинат свежий 80  Яйца куриные 3 шт  Кефир 250 мл  Сода 4 гр  Соль 3 гр  Сахар 20 гр  Мука ржаная 60 гр  Мука пшеничная 150 гр  Масло растительное 100 гр  Приготовление:
Для начала необходимо шпинат промыть под холодной проточной водой, затем обсушить и с помощью блендера перебить его в пюре. Кефир перемешать с содой, смешать со взбитыми яйцами, солью, сахаром, добавить пюре из шпината, муку 2х видов и размешать венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно постоять 30 минут На раскаленную сковородку налить немного растительного масла, выкладывать тесто по 1 столовой ложке и обжарить с двух сторон до румяной корочки.
Фото: архив ресторана
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