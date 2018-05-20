Шпинатно-ржаные оладьи

Вам понадобится:

Шпинат свежий 80 Яйца куриные 3 шт Кефир 250 мл Сода 4 гр Соль 3 гр Сахар 20 гр Мука ржаная 60 гр Мука пшеничная 150 гр Масло растительное 100 гр Приготовление:

Для начала необходимо шпинат промыть под холодной проточной водой, затем обсушить и с помощью блендера перебить его в пюре. Кефир перемешать с содой, смешать со взбитыми яйцами, солью, сахаром, добавить пюре из шпината, муку 2х видов и размешать венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно постоять 30 минут На раскаленную сковородку налить немного растительного масла, выкладывать тесто по 1 столовой ложке и обжарить с двух сторон до румяной корочки.

Фото: архив ресторана