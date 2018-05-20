Сколько калорий в арбузе?

Любимый всеми арбуз является бахчевой культурой, принадлежащей к семейству тыквенных. Плод растения называется тыквиной и по своему строению схож с ягодой.

Существует мнение, что арбуз следует с большой осторожностью употреблять тем, кто стремиться избавиться от лишних килограмм. Сколько калорий в арбузе и можно ли его есть на ночь, не повлияет ли это на объем талии?

Состав, калорийность ягоды

Состав арбуза включает целый ряд антиоксидантов, также важных для любого организма водо— и жирорастворимых нутриентов (А, С, Е, группа В, РР), макро— и микроэлементов (железо, фосфор, магний, калий, фосфор). Ягоду признают диетическим продуктом низкое содержание углеводов, жиров, белков.

В 100 г продукта содержится:

38 Ккал;

8,8 г. углеводов;

0,7 г. белков;

0,2 жиров.

Оставшаяся доля приходится на воду и клетчатку. За сладость отвечает фруктоза. Арбуз отличается содержанием ликопина — мощного антиоксиданта. Как показывают многочисленные исследования, ликопин обладает антиканцерогенными качествами.

Сезон арбузов начинается в конце июля и длится до сентября. В этот временной период ягоду можно употреблять без опасения за здоровье. Максимальная суточная доза — не больше 2 кг (760 ккал).

Ценителей полосатой ягоды интересует не только сколько калорий в арбузе и можно ли его есть на ночь. Но и его полезные свойства.

Полезные качества

Арбуз наделяют большим количеством лечебных свойств:

Желчегонное, мочегонное действие. Известно, что моча выводит шлаки, холестерин, токсины, жиры.

Чем больше жидкости тратит человек, тем сильнее снижается вес. Поэтому ягода активно используется в диете для похудения.

Пищевые волокна незаменимы для нормального функционирования кишечника, повышения его моторики.

В некоторых источниках указывается, что арбуз способен влиять на потенцию.

Регулирует концентрацию холестерина (при условии активного употребления).

Калий, магний поддерживают сердечную мышцу, железо незаменимо при анемии.

Арбуз как элемент диеты

Мочегонный эффект, низкая калорийность — все это позволяет использовать ягоду в диетическом питании. Особенно если есть необходимость отрегулировать массу тела. Для решения этой задачи рекомендуется соблюдать такие пропорции — на 10 кг веса 1 кг. арбуза. Промежуток между употреблениями — не меньше 3 часов. Длительность диеты — неделя.

Если строго следовать рекомендациям, ежедневно теряется до 800 г веса. За весь курс можно потерять порядка 10 кг.

Диетологи придерживаются мнения, что арбуз можно употреблять на ночь даже тем, кто придерживается диеты. На протяжении сна токсины выводятся активнее, а полисахариды усваиваются лучше.

А если не диета

Тем, сколько калорий в арбузе и можно ли его есть на ночь интересуются и те, кто не соблюдает никаких диет. Специалисты и в этом случае дают утвердительный ответ. Известно, что после шести вечера не рекомендуется употреблять какую-либо пищу. Однако из-за выработки определенных гормонов организм продолжает активно вырабатывать желудочный сок. Соответственно, человек хочет кушать.

Идеальным вариантом утолить голода является небольшая порция арбуза. Высокий гликемический индекс способствует быстрому насыщению. Это позволит избежать употребления вредных продуктов.

Однако следует помнить, что употребление ягоды после приема пищи может стать причиной ухудшения самочувствия. Особенно опасно сочетание с алкогольными напитками, копченых, соленых блюд.

Незаменимая аминокислота — серотонин, которой богат арбуз, насыщает мозг, улучшает работу. В результате употребления мозг становится менее восприимчивым к внешним раздражителям.

Кому противопоказан арбуз на ночь

Несмотря на всю полезность ягоды, существуют определенные противопоказания к употреблению перед сном:

заболевания или патологии почек;

беременность;

аллергическая реакция;

период грудного вскармливания;

аденома простаты;

сахарный диабет.