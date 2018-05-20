Как быстро понизить давление без таблеток?

Сумасшедший ритм современной жизни, частые стрессы и вредные привычки способствуют тому, что случаи повышения артериального давления диагностируют у половины взрослого населения. Гипертония не только вызывает головные боли, плохое самочувствие и слабость, но также может стать причиной таких серьезных патологий, как стенокардия, атеросклероз, инсульт или инфаркт.

О том, как понизить давление в домашних условиях, когда нет под рукой необходимых лекарств, нужно знать каждому, чтобы вовремя оказать помощь себе или близким. Нелишними также окажутся знания о профилактике заболевания.

ГРУППА РИСКА

Вспышки повышенного артериального давления постоянно испытывают большинство людей пожилого возраста. Это связано с истощением сосудистой сетки, ослаблением работы сердца. Плохо то, что отмечается значительное омоложение гипертонии.

Каким бы банальным и заезженным ни казался совет относительно здорового образа жизни, актуальности он не теряет никогда. Те, кто не умеет нормировать работу и отдых, рационально питаться и не кипеть по мелочам, снизить давление не смогут никогда.

Это относится и к лицам, злоупотребляющим спиртным и к заядлым курильщикам.

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ

Как достичь такого результата? Гипотоники, не думайте, что вас эта проблема не касается. С возрастом, люди с низким артериальным давлением, которые не следят за своим здоровьем, рискуют получить все признаки гипертонического криза при самом незначительном скачке показателя.

Если вы всерьез решили улучшить свое самочувствие, помните, что нормализовать артериальное давление без врачей и медикаментов можно, если соблюдать следующие условия:

Максимально привести в порядок свой вес как можно ближе к нормальным показателям с учетом конституции, возраста и пола.

Пересмотреть свой рацион, исключить из постоянного меню очень жирные, сильно зажаренные, соленые блюда, равно как и фаст-фуд.

Здоровый образ жизни предполагает достаточную двигательную активность и тренировки сердечной мышцы. Переусердствовать не нужно. Крайние меры, излишние силовые нагрузки вредны для сосудов в равной мере, как и полная неподвижность.

Откажитесь от курения полностью. Из алкоголя оставьте бокал хорошего виноградного вина.

Определите приоритеты ценностей в своей жизни, и не расстраивайтесь по мелочам. Все болезни, как говорят, мудрые от нервов, гипертония не исключение.

Вовремя проходите медицинские обследования, чтобы выявить возможные развития болезней, на фоне которых происходит повышение давления.

БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Если случился приступ, не стоит сразу же хвататься за таблетки. Кроме вредного влияния на желудочно-кишечный тракт, бесконтрольное применение препаратов для снижения давления вызывает привыкание, и ослабление из действия. Медицина рекомендует несколько проверенных способов, как понизить артериальное давление в домашних условиях.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Человеку, у которого поднялось давление, необходим приток свежего воздуха. Иногда привести состояние в норму удается после неспешной прогулки в тени парка или сада. Если такой возможности не предоставляется, как минимум нужно выйти в проветренное помещение, максимально облегчить одежду.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Примите удобно положение, успокойтесь и сделайте глубокий вдох, считая при этом до 4-х. задержите дыхание на пару секунд. Теперь — выдох, считайте до 8. Повторите такие вдохи-выдохи 5-7 раз. В результате таких отвлекающих действий нормализуется состояние сильного возбуждения, приходит в норму сердцебиение.

Практика постоянных дыхательных упражнений в комплексе с другими оздоровительными мероприятиями способна полностью восстановить нормальное давление.

МАССАЖ

Желательно выполнить эту технику с чьей-либо помощью, но, вполне, возможно прибегнуть и к самомассажу. Плавными круговыми движениями следует растереть голову, шею, плечи, грудь, живот, лопатки. Примите лежачее положение и отдохните.

За нормализацию давления отвечают точки от уха до ключицы. Найдите точку, которая расположена прямо под мочкой уха, мягким движением соедините ее с точкой в середине ключицы. Проделайте движения вверх-вниз по этим линиям с обеих сторон не менее 10 раз.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Встаньте под душевую струю горячей воды, направленную к затылку.

Снять напряжение в сосудах помогают горячие ванночки для рук. Время процедуры — 10-15 минут.

Контрастные ножные ванны: погружайте ноги поочередно по 2-3 минуты в горячую и холодную воду. Состояние придет в норму через 20 минут. Закончите процедуру холодом.

Если есть возможность, можно принять теплую ванну с морской солью или хвойными маслами эвкалипта, хвои, мяты, лаванды. Основное условие в этом случае — отсутствие непереносимости эфирных масел и определенных запахов.

КОМПРЕССЫ

Салфетки, смоченные холодной водой необходимо приложить к областям солнечного сплетения и щитовидки. По мере нагревания смачивать повторно. Держать такой холодный компресс рекомендуется не более 15 минут.

К ступням прикладывают ткань, пропитанную яблочным уксусом. Действие компресса наступает через 15 минут.

Стимулируют кровообращение аппликации из простых горчичников, которые накладывают к икрам ног и на затылок. Это простой и давно известный способ снизить артериальное давление в домашних условиях.

ЧТО ПРИНЯТЬ ВНУТРЬ

Сильными свойствами приводить в норму артериальное давление обладают боярышник, пустырник, валериана. Знаменитая «тройчатка» — это настой из равных частей этих природных целителей. Такой чай, приятный на вкус, облегчает состояние не слабее аптечных средств. Тем, у кого гипертония затяжная, рекомендовано попить настой три раза в день на протяжении двух недель.

Тонизирующий напиток для мгновенного снижения скачка давления: стакан минеральной воды с выжатым соком половины лимона и столовой ложкой меда. Выпить залпом и полежать полчаса.

Чай из листьев стевии медовой. Экстракт или заготовки из сухих листьев этого растения можно купить в аптеке. Это средство должно находиться в домашней аптечке любого, кто знает о гипертонии не понаслышке. Готовиться напиток как обычный чай, в период кризиса пьют 3 раза в день по трети настоя, или один раз по стакану.

Снижает давления стакан нежирного кефира с половиной чайной ложки корицы.

Стакан свекольного сока смешайте со стаканом майского меда. Принимайте по одной столовой ложке 3-4 раза в день до улучшения состояния.

Помогает снизить давление съеденный грейпфрут, свежие ягоды земляники, черной смородины, калины, черноплодной рябины (аронии). Съесть их нужно в один присест не менее стакана.

Залейте стаканом кипятка 1 столовую ложку кукурузной муки и оставьте на ночь. Отстоянную воду без гущи нужно выпить утром натощак.

Подводя итоги сказанного, хотим отметить, что наиболее верный способ сохранить сосуды и сердечный ритм в норме — это слушать свой организм и любить его.

Не спешите хвататься за лекарства при малейшем отклонении артериального давления от нормы. Нормативы 120/80 — это усредненный показатель, который меняется с возрастом, и не всегда является однозначным для всех. Спорт, полноценный отдых, рациональное питание являются залогом долголетнего здоровья.

Надеемся, что и наши нехитрые советы помогут пережить неприятные моменты нездоровья.