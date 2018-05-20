Вкусные и быстрые рецепты блюд из кабачков

Блюда из кабачков по рецептам с фото можно приготовить быстро и вкусно. Это незамысловатые овощи, которые обладают оригинальным вкусом. Кроме того, они низкокалорийные, не навредят фигуре.

Кабачковые блюда довольно разнообразные. Их можно делать на сковороде, в духовке и мультиварке. Каждый из вариантов находит своих поклонников и пользуется огромной популярностью.

Запеченные кабачки в мультиварке

Многие хозяйки используют мультиварку ежедневно. С ее помощью можно создавать настоящие кулинарные шедевры. Запеченные кабачки могут стать гарниром, самостоятельным блюдом, закуской.

Для приготовления потребуется минимальный набор продуктов и немного времени. Уже через час аппетитное лакомство будет украшать стол.

Ингредиенты:

кабачки — 600 г;

сметана — 80 г;

чеснок — 2 зубчика;

соевое масло — 5 мл;

укроп — 10 г;

петрушка — 10 г;

соль — по вкусу;

душистый перец — по вкусу.

Приготовление:

Многие хозяйки не знают, что приготовить из кабачков. Следующий рецепт поможет создать настоящий кулинарный шедевр и порадовать всю семью деликатесом. Для начала нужно подготовить все необходимые ингредиенты.

Взять кабачки, хорошо их помыть, нарезать кружочками толщиной 5 мм.

Подготовить чашу мультиварки, смазать ее маслом. Выложить кабачки, заправить сметаной, добавить специи и приправы. Выкладывать кружочки слоями, их должно получиться не более 3.

Готовить блюдо со снятым паровым клапаном при режиме «Выпечка» в течение 15 минут. Затем нужно вставить клапан, готовить кабачки еще в течение 15 минут.

По окончании отведенного времени выложить блюдо на тарелку. Украсить измельченной зеленью.

Придать блюду пикантность поможет измельченный чеснок. Им посыпать кабачки сверху.

Блюдо готово, можно всех домочадцев собирать за одним столом.

Драники

Блюда из кабачков пользуются особой популярностью. Они не только вкусные, но и полезные. Любители белорусской кухни слышали о таком блюде, как драники. По классическому рецепту их готовят из картофеля. Однако, гурманы обращают внимание на кабачковые драники. Они имеют нежный вкус и потрясающий аромат.

Приготовить блюдо несложно. Однако, для этого придется отвести много времени. Результат не заставит себя ждать. Все домочадцы будут в восторге от угощения.

Ингредиенты:

кабачки — 700 г;

яйца — 2 шт. ;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — пучок;

сыр — 50 г;

мука — 200 г.

Приготовление:

Используя рецепты с фото, можно создать настоящий кулинарный шедевр. Так процесс готовки принесет массу удовольствия и будет более понятен. Подготовить все необходимые ингредиенты.

Лучше всего разместить их на столе, чтобы все находилось под рукой.

Взять кабачки, промыть их, очистить. Если для приготовления будут использованы осенние овощи, обязательно нужно вырезать середину с семенами.

Разделить кабачки на 2 части, одну часть натереть на крупной терке, другую — на мелкой.

Взять глубокую миску, соединить в ней кабачковое пюре. Ввести яйца, соль, приправы, зелень. Все хорошо перемешать.

Натереть сыр на мелкой терке, соединить с общей массой, перемешать.

Ввести муку, перемешать. При необходимости добавить соль и специи.

Поставить сковороду на плиту, добавить масло, выложить кабачковую массу. На сковороде должно поместиться примерно 4 порции. Тесто выровнять, обжаривать до получения румяной корочки. Для этого потребуется не более 5 минут.

Выложить драники на тарелку, подавать к столу со сметаной.

Запеканка из кабачков

По внешнему виду запеканка напоминает пиццу. Это вкусное и сытное блюдо, приготовить которое сможет даже молодая хозяйка. Запеканка поможет разнообразить повседневное меню, и даже стать частью праздничного стола.

Блюдо из кабачков обязательно понравится взрослым. Дети также с удовольствием попробуют кусочек.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт. ;

помидоры — 1 шт. :

сыр — 100 г;

мука — 500 г;

яйца — 3 шт. ;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

зелень — пучок.

Приготовление:

Взять кабачки, промыть их, натереть на крупной терке.

Сыр также натереть.

Подготовить помидоры, нарезать их кольцами.

Взять глубокую миску, соединить кабачковое пюре, муку, яйца, соль, специи, зелень. Все перемешать.

Подготовить форму для выпекания, смазать ее маслом. Выложить массу в форму, сверху положить томатные кольца.

Выпекать блюдо при 180 градусах, в течение получаса.

По окончании отведенного времени извлечь запеканку из духовки, посыпать сыром, поставить в духовку на 5 минут.

Запеканка готова, можно устраивать семейный ужин. Овощная пицца прекрасно сочетается с чаем, может выступать отдельным блюдом.

Рулетики из кабачков

Чтобы приготовить быстро и вкусно закуску, можно обратить внимание на следующий рецепт. С его помощью получатся необычные рулеты с сыром. Для приготовления блюда потребуется всего полчаса.

Отличный рецепт для занятых хозяек. Его можно использовать в том случае, если неожиданно нагрянули гости. От такой закуски все будут в восторге.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт. ;

плавленый сырок — 200 г;

петрушка — 10 г;

чеснок — 5 зубчиков;

подсолнечное масло — 30 г;

майонез — 50 г.

Приготовление:

Подготовить продукты, которые потребуются для приготовления блюда. Лучше всего, если они будут находиться под рукой.

Взять кабачки, помыть их, разрезать вдоль. Толщина кусочков не должна превышать 5 мм.

Взять чеснок, очистить, промыть, измельчить.

Натереть на терке сыр.

Соединить измельченный чеснок с сыром.

К сырной массе добавить майонез. Все перемешать. Начинка для блюда из кабачков готова. Можно приступать к дальнейшей работе.

Взять зелень, мелко ее нарезать.

Обжарить кабачки на сковороде с двух сторон. Должна получиться румяная корочка.

С одной стороны кабачка выложить начинку, свернуть рулет.

В качестве украшения использовать измельченную зелень.

Блюдо готово, можно пробовать его на вкус.

Кабачковый торт

Если возникает вопрос, что приготовить из кабачков, выбор очевиден. Необычный овощной торт станет прекрасным угощением для праздничного стола. Приглашенные гости с радостью попробуют кусочек. Такое лакомство очень вкусное и полезное. В состав входят только натуральные ингредиенты.

Совсем необязательно ждать праздника, чтобы сделать торт. Блюдо поможет обычному вечеру придать частичку волшебства.

Кабачки — очень популярный и доступный овощ. При желании приготовить из него деликатес, трудностей не возникнет. С работой справится даже молодая хозяйка.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт. ;

яйца — 2 шт. ;

мука — 100 г;

соль — по вкусу;

помидоры — 2 шт. ;

майонез — 150 г;

чеснок — 6 зубчиков;

сыр — 30 г;

зелень — пучок;

растительное масло — 20 г.

Приготовление:

Приготовление блюда из кабачков необходимо начинать с выпечки коржей. Взять кабачки, помыть их, измельчить с помощью крупной терки.

Из полученной массы вылить сок, добавить соль и специи.

В смесь ввести яйца, муку. Все хорошо перемешать. Тесто должно получиться таким, как для приготовления блинов.

Поставить на плиту сковороду, добавить масло, жарить блины с двух сторон. Коржи должны приобрести золотистый цвет.

Из полученного теста получится 3 коржа. При желании можно сделать и больше.

Блины должны остыть. Лишь после этого можно их промазывать начинкой.

Приготовить начинку. Взять чеснок, очистить, измельчить.

Зелень промыть, мелко нарезать.

Подготовить глубокую миску, соединить чеснок, зелень, майонез. Все перемешать до однородного состояния.

Приготовить быстро и вкусно торт несложно. Далее требуется взять помидоры, нарезать их. Должны получиться тонкие пластинки.

Осталось торт лишь собрать. Для этого нужно взять корж, промазать его начинкой, выложить помидорные дольки, сверху уложить второй корж. В такой последовательности полностью собрать торт.

Взять сыр, натереть его на терке.

Верхний корж украсить дольками помидора, сыром, зеленью.

Поставить блюдо в холодильник. Для пропитки потребуется примерно 40 минут.

По окончании отведенного времени торт достать из холодильника, можно устраивать семейное чаепитие.

Жареные кабачки «Тещин язык»

Рецепты с фото превращают процесс готовки в удовольствие. Совершенно необязательно обладать кулинарными навыками, чтобы порадовать всю семью. Даже начинающая хозяйка сможет создать настоящий шедевр.

Жареные кабачки можно подать к столу по-разному. Используя представленный рецепт, получится отличная закуска для праздника. Блюдо не только очень вкусное, но и красивое.

Оно обязательно займет почетное место на праздничном столе и привлечет к себе особое внимание.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт. ;

помидоры — 3 шт. ;

сыр — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — 2 пучка;

майонез — 100 г;

яйца — 4 шт. ;

мука — 150 г;

растительное масло — 100 мл;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Чтобы приготовить кабачки быстро и вкусно, необходимо выбирать свежие овощи. Так блюдо получится более нежным и сочным.

Кабачки промыть, нарезать тонкими ломтиками.

Как только все овощи будут нарезаны, ломтики посолить, оставить на 15 минут.

Тем временем заняться приготовлением начинки. Взять сыр, нарезать маленькими ломтиками.

Чеснок очистить, промыть.

Взять помидоры, нарезать их кубиками.

В отдельной миске взбить яйца.

Насыпать в тарелку муку, обвалять в ней ломтики кабачка.

Затем окунуть кабачковые кусочки во взбитые яйца.

Поставить сковороду на небольшой огонь, добавить растительное масло. Обжаривать ломтики на среднем огне в течение 5 минут с одной стороны.

Перевернуть кабачки, обжарить с другой стороны. Ломтики должны получиться мягкими.

Выложить обжаренные кусочки на тарелку, смазать майонезом. С одной стороны положить кусочек сыра, с другой — помидор. Выложить сверху измельченный чеснок, сверху украсить зеленью.

Сформировать из кабачка рулет. Закручивать нужно с той стороны, где лежит помидор.

Выложить рулетики на тарелку, сверху закрепить зубочистку.

Закуска готова, можно подавать ее к столу. Блюдо можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде.

Кабачковое суфле

Чтобы быстро и вкусно приготовить завтрак, можно сделать суфле. Блюдо не вредит фигуре, его можно употреблять людям, которые желают избавиться от лишнего веса.

Суфле получается очень вкусным, сытным, полезным. Приготовить блюдо под силу даже начинающей хозяйке.

Во время готовки аромат разносится по всему дома, собирая всех домочадцев за одним столом. Что может лучше зарядить бодростью на весь день, как не семейный завтрак. Каждый из членов семьи оценит угощение по достоинству.

Ингредиенты:

мука — 120 г;

яйца — 2 шт. ;

кабачки — 800 г;

сметана — 80 г;

растительное масло — 20 г;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Подготовить глубокую миску, вбить яйца, добавить соль, перец.

К яичной смеси ввести муку, взбить венчиком.

Взять кабачки, промыть их, очистить от кожуры, убрать семена. Измельчить овощи с помощью терки.

Полученную воду слить, ввести яичную смесь.

Подготовить форму для выпекания, смазать ее растительным маслом.

Выложить в форму тесто, разогреть духовку до 180 градусов. Готовить блюдо не более 20 минут.

По окончании отведенного времени достать выпечку из духовки, выложить на тарелку.

Подавать к столу со сметаной. Блюдо готово, осталось лишь попробовать его на вкус. Отличный вариант для завтрака, на приготовление выпечки уйдет не более получаса.

Рецепты с фото пользуются особой популярностью. С их помощью каждая хозяйка сможет стать настоящим кулинаром. Следуя инструкции, можно на собственной кухне приготовить кулинарные шедевры.

Кабачки используют многие хозяйки. Это распространенный овощ, приобрести который не составит труда. Лучше всего готовить из кабачка в летний, осенний период. Именно в это время овощи молодые, блюда получатся нежными и сочными.

Кабачковые деликатесы очень популярны. Они вкусные и полезные. Из кабачков можно делать разные блюда: торты, блины, запеканки, оладьи. Каждое из них особенное, и находит своих поклонников.