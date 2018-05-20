Варенье из абрикосов без косточек на зиму: рецепты с фото

Варенье — это то лакомство, которое многим из нас знакомо ещё с детства. Все его виды по-своему вкусны, но рецепт варенья из абрикосов без косточек является одним из самых любимых. А пошаговый рецепт на зиму поможет вам не запутаться и приготовить самое вкусное лакомство.

Варенье «Пятиминутка»

«Пятиминутка» — это самый быстрый рецепт варенья, который только можно найти. Но от этого готовое варенье не становится менее вкусным, а, наоборот, приобретает тот самый неповторимый классический вкус. Ингредиентов для этого быстрого рецепта также понадобится минимум.

Ингредиенты:

абрикосы без косточек — 1 кг;

сахарный песок — 1 кг;

фильтрованная вода — 1 ст.

Приготовление:

Перед началом приготовления абрикосы стоит промыть, разрезать на 2 части и удалить косточки. При необходимости после промывки просушите фрукты бумажными полотенцами.

Теперь необходимо приготовить сахарный сироп, в котором и будут вариться абрикосы. Для этого смешайте воду с сахаром и поставьте кастрюлю на медленный огонь. Постоянно помешивайте сироп, чтобы сахар не пригорел ко дну. Когда жидкость начнёт закипать, снимите её с огня.

Переложите в кастрюлю абрикосы и поставьте варенье на медленный огонь. Доведите массу до кипения, дайте ей повариться 5 минут и снимите с огня. Дайте варенью немного остыть.

Повторите предыдущий шаг ещё 2 раза, каждый раз снимая варенье с огня и давая ему на остывание 5 минут.

Всего за несколько шагов у вас получится очень вкусное абрикосовое варенье. Разложите его по заранее стерилизованным банкам и закройте их.

Абрикосовое варенье с курагой

Если вам хочется попробовать новые интересные сочетания, то настоятельно рекомендуем вам попробовать абрикосовое варенье с курагой. Эти 2 продукта прекрасно сочетаются и дают нежный вкус с игривыми нотками. Подавать такое варенье можно на завтрак или ужин вместе с блинчиками или к чаю.

Ингредиенты:

абрикосы — 1 кг;

курага — 150 г;

лимон — 1 шт. ;

сахар — 800 г;

яблочный сок — 150 мл;

гвоздика — по желанию.

Приготовление:

Начните с кураги. Её необходимо порезать на маленькие кусочки.

Теперь можно заняться приготовлением яблочного сиропа. Для этого соедините яблочный сок и сок, выжатый из 1 лимона.

Яблочный сок лучше брать с минимальным содержанием сахара, так как в варенье и так будет добавляться много сахара. Если же у вас имеется только очень сладкий сок, уменьшите количество сахара на 100 г.

В яблочный сироп переложите кусочки кураги и оставьте её набухать, а сами займитесь абрикосами. Промойте их, выньте косточки и разрежьте пополам. Если плоды большие, каждую половину разрежьте ещё на 2 части.

Спустя час курага должна набухнуть до нужного размера и к ней можно будет добавить абрикосы. Яблочный сироп сливать не стоит. На этом же этапе засыпьте абрикосы сахаром и оставьте получившуюся массу на 2 часа, не перемешивая.

Дело остаётся за малым. Перемешайте все ингредиенты и поставьте кастрюлю на медленный огонь примерно на 5 минут. При желании можете добавить щепотку молотой гвоздики. Она придаст варенью ароматный запах. Периодически помешивайте будущее варенье.

Варенье готово! Если вы собираетесь съесть его в течение нескольких недель, закрывать его в банки нет смысла, так как оно прекрасно сохранится в холодильнике.

Абрикосовое варенье с листьями вишни

Вкусно, ароматно и необычно. И это всё про варенье с вишнёвыми листьями! И хоть от стандартного варенья этот рецепт отличается всего одним ингредиентом, вкус его значительно более яркий и интересный.

Ингредиенты:

спелые абрикосы — 1 кг;

вишнёвые листья — 6 шт. ;

сахар — 500 г.

Приготовление:

В этом варианте десерта абрикосы сильно разварятся и будут очень нежными, поэтому выбирайте мягкие сочные плоды. Но не путайте мягкие и повреждённые фрукты — второй тип для варенья не подойдёт. По стандартной схеме абрикосы стоит сперва промыть, затем разрезать и удалить косточки.

Переложите абрикосы в кастрюлю, в которой будете варить джем. Желательно взять посуду с толстым дном, так как его наличие предотвращает пригорание и делает приготовление ещё более простым.

Засыпьте фрукты сахаром и оставьте в тёплом месте на 40 минут, чтобы плоды дали сок. Периодически перемешивайте их.

Ещё одной отличительной чертой этого рецепта является то, что в нём к абрикосам не добавляется вода и другие соки, поэтому они варятся только в собственном соку. Собственно, так и готовится варенье по классическому рецепту.

Когда 40 минут пройдут, кастрюлю можно будет поставить на медленный огонь. Дождитесь, пока сок закипит, поварите джем ещё 5 минут и снимите с огня. Дайте абрикосам постоять ещё 2 часа, чтобы они выделили как можно больше сока.

Снова поставьте варенье на медленный огонь. В этот момент добавьте промытые листья вишни. Варите десерт ещё 15 минут, после чего снимите с огня, вытащите вишнёвые листья и разложите варенье по баночкам. Приятного аппетита!

Цитрусовое абрикосовое варенье

Цитрусовые фрукты и абрикосы — прекрасное сочетание. Попробовав один раз приготовить десерт по этому рецепту, вы явно будете делать его заготовки каждую зиму, так как его игривый вкус никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

абрикосы — 1 кг;

апельсины — 0,5 кг;

сахар — 1 кг;

лимон — 1 шт.

Приготовление:

Абрикосы вымойте и порежьте их на небольшие кусочки. Удалите косточки. Переложите фрукты в большую кастрюлю, засыпьте их сахаром. Не перемешивая, дайте им постоять 1 час. После чего перемешайте плоды с сахаром и оставьте ещё на 1 час.

Хорошо вымойте лимон и апельсины. Этот шаг нельзя пропускать, так как в этом рецепте кожура с цитрусовых не удаляется и вся грязь, которая может быть на плодах, попадет в варенье.

Обдайте апельсины и лимоны кипятком, дайте воде обтечь и порежьте фрукты на небольшие кусочки.

При помощи мясорубки или блендера измельчите цитрусовые в пюре. В принципе можно просто мелко порезать фрукты, но тогда нужно будет удалить кожуру.

Переложите цитрусовые к абрикосам, всё тщательно перемешайте и отправьте на плиту. Готовьте варенье на протяжении часа на маленьком огне.

Ароматное варенье готово! При желании вы можете добавить в него немного корицы, тогда аромат будет ещё приятней.

Миндальное абрикосовое варенье

Миндаль — прекрасное дополнение для любого вида варенья. А также в данном рецепте присутствует тимьян, который делает вкус и запах десерта ещё более восхитительным.

Ингредиенты:

абрикосы — 0,5 кг;

сахар — 300 г;

апельсин — 1 шт. ;

миндаль ½ ст. ;

пучок тимьяна — 1 шт.

Приготовление:

Помойте, порежьте и отделите абрикосы от косточек. Переложите в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром.

Из апельсина выжмите сок и добавьте к абрикосам. Апельсиновый сок можно заменить лимонным или небольшим количеством лимонной кислоты. Измельчите в пюре цедру цитрусовых и добавьте её в ту же посуду.

С нескольких веточек тимьяна сорвите листики, остальные свяжите ниткой. Весь тимьян положите к фруктам. Оставьте будущее варенье на несколько часов, чтобы фрукты дали сок.

Всё тщательно перемешайте. Очистите миндаль и добавьте к плодам. Резать его нет необходимости.

Поставьте варенье на медленный огонь, доведите до кипения и поварите ещё 5 минут. Затем снимите с огня, дайте остыть. Повторите данную процедуру еще несколько раз. Варенье можно считать готовым, когда сироп начнет густеть.