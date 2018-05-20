7 лучших рецептов смузи для похудения

Девушки стараются выглядеть идеально, поэтому часто используют разнообразные диеты, чтобы сбросить лишние килограммы и сделать фигуру красивой. Но далеко не всегда такие диеты безопасны для здоровья, поэтому при выборе похудения, стоит обращать внимание на возможные последствия диетического питания.

Мы же хотим предложить для похудения смузи, приготовленные в блендере по рецептам с фото. Такие напитки не только являются отличной заменой завтрака или перекуса, но еще и обладают необходимым количеством витаминов и минералов.

Сегодня смузи готовят на основе овощей, фруктов, ягод, а также с добавлением кефира и овсянки. Кроме того, в напиток часто добавляют сухофрукты, различные виды орехов и натуральный йогурт.

Чтобы получить максимально вкусный и низкокалорийный напиток, следует соблюдать определенные правила выбора и сочетания продуктов, о которых мы поговорим подробнее.

Продукты, запрещенные для создания смузи

Существует определенный список продуктов, которые нельзя использовать для приготовления питательного напитка. Такие «опасные» продукты повышают калорийность смузи, поэтому его нельзя будет назвать диетическим.

Если применять запрещенные продукты, то вес не будет снижаться, кроме того, количество килограммов может увеличиваться.

К запрещенным продуктам следует отнести:

Фрукты и овощи в консервированном виде. Такие фрукты содержат в своем составе много сахара, так как именно этот продукт является хорошим консервантом. Не стоит приобретать такие фрукты и ягоды, если хочется сбросить лишние килограммы. Для приготовления следует использовать фрукты, ягоды и овощи в свежем или замороженном виде.

Жирные молочные продукты. В них содержится большое количество калорий. К жирным молочным продуктам можно отнести сливки, если применять продукт с высоким процентом жирности каждый день, это приведет к набору веса.

Молочные напитки и продукты с наполнителями. Придется полностью исключить из рациона молочные продукты, в составе которых присутствует сахар, эта добавка не помогает снизить вес, а лишь способствует его набору.

Спортивные добавки. В них обычно содержится очень много углеводов, а этот компонент необходим спортсменам, которые желают набрать мышечную массу. Для снижения веса такие добавки не подходят.

Можно использовать протеин, в котором содержится минимальное количество углеводов. На 100 граммов продукта должно приходиться не больше 8 г углеводов.

Правила приготовления

Перед тем как рассказать, какими способами готовится смузи для похудения в блендере по рецептам с фото, следует уточнить несколько простых правил приготовления напитков.

Чтобы получить максимально полезный и вкусный напиток, следует:

Использовать для приготовления смузи только низкокалорийные продукты. Диетологи настоятельно рекомендуют использовать большое количество фруктов. Чтобы сделать коктейль более сытным, можно добавить фрукты с высокой калорийностью, но в небольшом количестве.

Смузи не пьют со льдом. Дело в том, что сильно охлажденный напиток пьется легко, рецепторы не успевают распознать вкус коктейля, из-за этого повышается риск переедания.

Сахар в напитке запрещен. Если добавить в коктейль из фруктов и ягод сахарный песок, то от такого смузи девушка не будет терять лишние килограммы. Сахар только усилит ощущение голода, что приведет к набору веса.

Коктейль должен применяться в качестве одного из основных приемов пищи. Не стоит совмещать полноценный ужин с употреблением такого напитка. В таком случае вес никуда не уйдет.

Овощные смузи требуют определенного подхода в приготовлении, но важным правилом является отсутствие соли.

Именно этот компонент задерживает воду в организме, поэтому его применять не стоит, лучше использовать пряности и приправы.

Варианты вкусных и полезных смузи

Чтобы приготовить смузи для похудения в блендере, стоит рассмотреть простые рецепты приготовления напитков с фото. Для создания коктейлей можно использовать фрукты, овощи, ягоды и дополнительные добавки.

Зеленый смузи со шпинатом

Готовый напиток содержит в себе множество полезных витаминов и микроэлементов, в дополнение коктейль обладает антиоксидантными свойствами. Если правильно приготовить смузи, то можно получить напиток с хорошими вкусовыми качествами.

Ингредиенты:

вода очищенная — 210 мл;

банан среднего размера — 1 штука;

шпинат — 95 грамм;

яблоко зеленое — 1 штука.

Процесс приготовления:

Свежий шпинат нарезают небольшими кусочками и заливают фильтрованной водой.

Яблоко очищают от кожуры, также поступают с бананом. Фрукты нарезают кусочками и отправляют к шпинату.

Состав помещают в чашу блендера и взбивают в течение нескольких минут, чтобы получить однородную массу. В ста граммах напитка содержится всего 45 ккал.

Смузи с имбирем

Многим девушкам известно, что имбирь помогает быстро сжигать лишние килограммы, если использовать его правильно. Мы предлагаем приготовить простой, но очень вкусный напиток на основе зеленого чая и имбиря.

Ингредиенты:

корень имбиря — 110 грамм;

курага сладкая — 3 штуки;

чай зеленый — 150 мл;

мед натуральный — 10 грамм;

зеленое яблоко — 1 штука;

свежий лимон — 12 штуки.

Процесс приготовления:

Для начала следует подготовить зеленый чай, для этого его заваривают и оставляют на некоторое время остывать.

Курагу перекладывают в небольшую миску и заливают половиной стакана кипятка. Оставляют сухофрукты на пятнадцать минут, чтобы они немного разбухли.

Корень имбиря очищают, а затем нарезают кусочкам. Также следует очистить зеленое яблоко от кожуры и порезать не крупно.

В чашу блендера укладывают кусочки зеленого яблока и измельченного имбиря, туда же отправляют распаренную курагу.

Компоненты заливают уже охлажденным зеленым чаем, добавляют туда же сок из половины лимона и десять граммов меда.

Состав взбивают блендером до получения однородной массы, в итоге получается витаминный коктейль, который можно пить как холодным, так и теплым.

Фруктовый с ананасом

Ананас имеет особенные свойства для организма, так как он оказывает влияние на лишний жир и помогает сделать фигуру более стройной. Но стоит учесть, что диетологи настоятельно рекомендуют использовать свежий ананас, так как консервированный фрукт не подойдет.

Ингредиенты:

ананас свежий — 1 штука;

лимон — 2 дольки;

яблоко зеленое — 1 штука;

грейпфрут — 12 штуки;

абрикос свежий — 2 штуки;

сок из лайма — 2 ложки

Процесс приготовления:

Сначала следует очистить абрикосы от косточек, а лимон и грейпфрут очищают от белых пленок, оставляя только мякоть цитрусовых.

Очищают от кожуры зеленое яблоко, из него удаляют семена и плодоножку. Подготовленный фрукт нарезают кусочками небольшого размера.

Все фрукты помещают в чашу блендера и взбивают до однородной массы, к готовому составу наливают две ложки сока из лайма.

Коктейль повторно взбивают и употребляют вместо завтрака или обеда. В вечернее время такой смузи не рекомендуется использовать, лучше всего на ужин готовить овощные или белковые напитки.

С кабачком и тыквой

Ингредиенты:

молодой кабачок — 1 штука;

огурец свежий — 110 грамм;

тыква свежая — 210 грамм;

шпинат — 110 грамм;

томаты черри — 3 штуки.

Процесс приготовления:

Кабачок и тыкву следует очистить от кожуры, а затем нарезать кубиками небольшого размера и потушить с водой. Процесс приготовления должен длиться около 15 минут.

Остальные овощи измельчают ножом и перекладывают в чашу блендера, туда же отправляют тушеную смесь и взбивают. По необходимости добавляют соль и кедровые орешки.

Смузи малиново-банановый

Ингредиенты:

замороженная или свежая малина — 170 грамм;

молотый порошок корицы — по вкусу;

банан крупный — 1 штука;

молоко низкой жирности — 110 мл.

Процесс приготовления:

Банан очищают и нарезают кусочками.

В чашу блендера отправляют кусочка банана и малину, заливают все молоком и всыпают немного коричного порошка.

Ингредиенты взбивают и переливают коктейль в стакан.

Банановый напиток с кефиром

Ингредиенты:

обезжиренный кефир — 2 стакана;

сок из лимона — 5 мл;

банан крупный — 1 штука;

мед натуральный — 1 ложка.

Процесс приготовления:

Банан очищают и нарезают кусочками. В чашу блендера перекладывают банан, туда же наливают сок лимона и кефир, дополнительно укладывают ложку меда для вкуса.

Ингредиенты взбивают несколько минут, а затем переливают напиток в высокий стакан. Украсить смузи можно по своему вкусу.

Ягодный смузи

Ингредиенты:

черника или смородина — 160 грамм;

мед натуральный — 10 грамм;

апельсиновый сок — 1 стакан;

йогурт натуральный — 255 грамм.

Процесс приготовления:

Чернику или смородину кладут в чашу блендера, добавляют туда мед, апельсиновый сок и йогурт.

Все составляющие взбивают несколько минут. Если дома нет апельсинового сока, можно использовать сок из ананаса.

Хитрости приготовления напитка

Есть несколько небольших хитростей и советов, которые помогут приготовить вкусный и сытный напиток:

чтобы получить густую консистенцию напитка, стоит добавить в коктейль больше фруктов и ягод;

стоит смешивать сладкие и кислые фрукты, это сделает вкус коктейля более насыщенным;

для приготовления напитка используется натуральный йогурт, можно заменить продукт кефиром;

для украшения используется миндаль, пророщенная пшеница, семена льна и различные орешки.

Мы описали самые простые и вкусные варианты приготовления смузи, можно найти еще сотни рецептов приготовления таких напитков.

Фруктовые и ягодные смузи лучше употреблять в утреннее и обеденное время, а овощные хорошо подходят для ужина, для вечера также подходят белковые коктейли.