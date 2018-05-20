Лучшие маски для лица с алоэ против морщин 

Алоэ — это полезное средство для улучшения состояния кожи лица. Маски с соком алоэ часто используются в домашней косметологии. Питательные маски улучшают внешность, устраняют мимические и глубокие морщины практически сразу. Эффективная маска для лица с алоэ в домашних условиях от морщин — это одно из лучших средств практически для каждой женщины среднего и старшего возраста.
Особенности влияния алоэ на кожу лица
Сок алоэ увлажняет кожу и ускоряет регенерацию клеток эпидермиса. Эти свойства обуславливают эффективность питательной маски, которая обогащает кожный покров кислородом, стимулирует обменные процессы. Сок алоэ глубоко впитывается в кожный покров, благодаря чему он становится эластичным и приобретает красивый цвет.
Полезные свойства обусловлены следующими питательными компонентами:
бета-каротин;
витамины В12, С, Е.
yandex_ad_1 Полезный состав гарантирует эффективность масок на основе алоэ. Основной компонент считается безопасным и эффективным, поэтому он успешно используется при приготовлении питательных средств.
Натуральный сок питательного растения подойдет даже людям с повышенной чувствительностью.
Отмечается следующее положительное влияние на лицо:
питание и активное увлажнение кожного покрова;
обезжиривание и подсушивание жирной кожи;
тонизирование и глубокое очищение эпидермиса;
устранение повышенной чувствительности и воспалительных процессов;
подтягивание обвисшей кожи при морщинах, проблемах с рельефом и тонусом.
Домашние маски с соком алоэ идеально подходят для нормальной и смешанной, воспаленной кожи.
Особенности приготовления домашних омолаживающих масок
Качественный эликсир алоэ можно купить в аптеке, причем он продается в ампулах без добавок. Однако наилучший вариант — это использовать домашнее растение. При применении алоэ рекомендуется использовать домашнее растение с учетом определенных нюансов:
Оптимальный возраст растения — 3 года и старше.
Для приготовления масок подойдут только нижние листья растения.
Перед срезом листья рекомендуется протереть, но их нельзя мыть.
Готовые листья заворачивают в полотенце и салфетку, помещают на 2 недели в холодильнике. В результате листья начинают вырабатывать питательные биостимуляторы.
Через пару недель листья измельчают и отжимают сок из них через марлю.
Полезный основной компонент используют для приготовления домашних масок сразу.
Полезные домашние маски с соком алоэ
Рецепты масок с использованием сока алоэ заслуживают особого внимания. Каждая женщина вправе выбрать подходящий вариант для себя.
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Маска для омоложения лица
Ингредиенты:
2 чайные ложки овсяной муки;
чайная ложка меда;
столовая ложка сока алоэ.
Натуральный мед смешивают с соком алоэ. Затем добавляют овсяную муку. Приготовленную смесь наносят на лицо минут на 15-20.
Маски для зоны вокруг глаз
На коже вокруг глаз отсутствуют сальные железы, которые защищают кожу от старения. По данной причине требуется дополнительный уход с обязательным увлажнением. Лечебное растение используют только при отсутствии противопоказаний и аллергических реакций.
yandex_ad_2 Вечером, прямо перед сном можно протирать проблемные участки натуральным соком алоэ. При обычном увлажнении зоны алоэ рекомендуется соблюдать массажные линии.
При желании в качестве тонизирующего лосьона используют кубики изо льда на основе замороженного сока алоэ. Такими кубиками протирают веки, область вокруг глаз.
Также можно приготовить специальную маску. Ингредиенты:
столовая ложка аптечного глицерина;
столовая ложка меда;
столовая ложка овсяной муки;
столовая ложка сока алоэ.
Вышеперечисленные ингредиенты тщательно смешиваются. Затем приготовленное средство наносят на чистую кожу лица и область вокруг глаз. Примерно через 20 минут рекомендуется умыться теплой водой.
Полезная маска от морщин
Ингредиенты:
1 куриный желток;
столовая ложка сока алоэ;
чайная ложка сливок или сметаны.
Вышеперечисленные компоненты смешивают и наносят на распаренную кожу лица на 20 минут, после чего умываются контрастной водой.
Эффективная маска для лица с алоэ в домашних условиях от морщин позволяет продлить молодость и надолго сохранить женскую красоту.