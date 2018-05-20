Ученые составили ТОП самой полезной майской зелени

Диетологи считают, что щавель и одуванчики являются самыми полезными майскими продуктами.

Щавель и одуванчик возглавили список самых полезных майских продуктов, которые нужно есть, чтобы насытить организм необходимыми витаминами и восстановить силы после зимы. Об этом пишет портал «OaNews» со ссылкой на мнение экспертов.

Специалисы рекомендуют употреблять в пищу щавель, поскольку это растение укрепляет сердечную мышщу и идет на пользу иммунитету. Цветы одуванчика имеют огромное количество полезных компонентов, а варенье из них лечит простуду лучше таблеток.

На третьем месте редис, он помогает пищеварению и обмену веществ в организме. Листья крапивы огромным разнообразием полезных свойств и помогают избавиться от различных недугов. Молодую капусту также рекомендуется включить в рацион, поскольку она способствует выведению токсинов из организма, улучшает метаболизм, а употребление этого продукта помогает человеку похудеть.

Шпинат поможет поддержать состояния щитовидной железы, поскольку содержит большое количество йода, а спаржа помогает справиться с амнезий.