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Ученые составили ТОП самой полезной майской зелени
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Ученые составили ТОП самой полезной майской зелени 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Диетологи считают, что щавель и одуванчики являются самыми полезными майскими продуктами.
Щавель и одуванчик возглавили список самых полезных майских продуктов, которые нужно есть, чтобы насытить организм необходимыми витаминами и восстановить силы после зимы. Об этом пишет портал «OaNews» со ссылкой на мнение экспертов.
Специалисы рекомендуют употреблять в пищу щавель, поскольку это растение укрепляет сердечную мышщу и идет на пользу иммунитету. Цветы одуванчика имеют огромное количество полезных компонентов, а варенье из них лечит простуду лучше таблеток.
На третьем месте редис, он помогает пищеварению и обмену веществ в организме. Листья крапивы огромным разнообразием полезных свойств и помогают избавиться от различных недугов. Молодую капусту также рекомендуется включить в рацион, поскольку она способствует выведению токсинов из организма, улучшает метаболизм, а употребление этого продукта помогает человеку похудеть.
Шпинат поможет поддержать состояния щитовидной железы, поскольку содержит большое количество йода, а спаржа помогает справиться с амнезий.
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