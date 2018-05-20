Какие продукты нельзя есть перед сном

Продукты с высоким содержанием жира

Жирная пища, в которой среди прочего много масла, просто не даст вам спокойно уснуть и выспаться — организму потребуется приложить много усилий, чтобы её переварить. Так что, когда проснётесь с утра вялым и разбитым, вы знаете, кто виноват и что делать. Причём речь идёт не только о таких очевидно жирных продуктах, как фастфуд и жареная картошка. Орехи, сыр, мороженое тоже перед сном лучше исключить. Фото: shutterstock.com Калорийные продукты с высоким содержанием простых углеводов

Возможно, кусочек чего-нибудь сладкого поможет вам поскорее расслабиться и уснуть, однако если под «кусочком» вы подразумеваете половину торта или плитку шоколада, то приготовьтесь долго (очень долго) лежать с открытыми глазами и считать овец. Подобный перекус может вызвать резкое увеличения уровня сахара в крови и такой же резкий прилив энергии. Попробуйте после этого уснуть — вряд ли у вас что-нибудь получится. Запомните: никаких пирожных, тортов, пирогов и прочих десертов перед сном. То же касается крекеров и хлеба. Хотите чего-нибудь сладкого? Не проблема — съешьте яблоко. Фото: shutterstock.com Красное мясо и другие белковые продукты

Как и жирные продукты, красное мясо — тяжёлая пища, на переваривание которой требуется много сил. А ночь — не самое подходящее время, чтобы нагружать свой организм такой сложной работой (мясо птицы, съеденное в большом количестве, тоже не поспособствует безмятежному сну). Однако нет нужды полностью отказываться от белковой пищи перед сном — вы вполне можете съесть небольшую порцию йогурта, яичного белка или тонко нарезанного филе индейки. Фото: shutterstock.com Всё острое

Да, специи могут придать особую перчинку любому приёму пищи (как в прямом, так и в переносном смысле), но перед сном с ними лучше не экспериментировать. Острым — щедро приправленным перцем — блюдам под силу лишить вас сна: вещества, которые входят в их состав, возбуждают вкусовые рецепторы и стимулируют аппетит. А значит одной порцией дело точно не ограничится. Кроме того, помните о размере порций. Перекус не должен превращаться во второй ужин или обед. Чтобы избежать переедания, следите за тем, чтобы вечерний приём пищи не превышал 200 калорий. Так вы избавите себя от проблем со сном и от угрызений совести из-за того, что съели лишнего. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Какую еду можно есть прямо перед сном Ужин перед сном: 4 лёгких блюда Упражнения, которые лучше всего делать перед сном Зачем чистить зубы перед сном

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