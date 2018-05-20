Конфеты из фиников и миндаля

Очень простые в приготовлении и полезные для организма конфеты — отличная альтернатива шоколаду.

Ингредиенты

Финики 200 г миндаль 50 г молоко 2-3 ст. л.

корица 1 щепотка

молотый кардамон 1 щепотка

мускатный орех 1 щепотка

сливочное масло по вкусу

Способ приготовления

Миндаль обжарьте и мелко порубите.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Финики крупно нарежьте и сложите в блендер. Добавьте специи и немного молока. Превратите в однородную пасту. При необходимости добавляйте понемногу молоко.

Выложите полученную массу на сухую сковороду и готовьте в течение пары минут. Добавьте миндаль и тщательно перемешайте. Снимите с огня и охладите до тех пор, когда массу можно будет держать в руках.

Смажьте руки сливочным маслом и скатайте из финиковой массы шарики. При желании обваляйте в молотых орехах или кокосовой стружке. Храните в холодильнике в закрытом контейнере.