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Конфеты из фиников и миндаля
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Конфеты из фиников и миндаля 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Очень простые в приготовлении и полезные для организма конфеты — отличная альтернатива шоколаду.
Ингредиенты
Финики 200 г  миндаль 50 г  молоко 2-3 ст. л.
корица 1 щепотка
молотый кардамон 1 щепотка
мускатный орех 1 щепотка
сливочное масло по вкусу
Способ приготовления
Миндаль обжарьте и мелко порубите.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Финики крупно нарежьте и сложите в блендер. Добавьте специи и немного молока. Превратите в однородную пасту. При необходимости добавляйте понемногу молоко.
Выложите полученную массу на сухую сковороду и готовьте в течение пары минут. Добавьте миндаль и тщательно перемешайте. Снимите с огня и охладите до тех пор, когда массу можно будет держать в руках.
Смажьте руки сливочным маслом и скатайте из финиковой массы шарики. При желании обваляйте в молотых орехах или кокосовой стружке. Храните в холодильнике в закрытом контейнере.
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