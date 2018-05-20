Как посадить и вырастить имбирь дома

Имбирь с его острым вкусом и выраженным ароматом зарекомендовал себя практически во всех национальных кухнях мира. В Юго-Восточной Азии из него варят варенье, в Англии и США делают имбирное пиво, а в русской кухне — добавляют в сбитень и пряники. В свежем или сушеном виде имбирь можно использовать как приправу к рыбе, маринадам, соусам и мясу. Одним словом, на любой кухне чудо-корень никогда не будет лишним, тем более что его легко можно вырастить собственноручно. Наша пошаговая инструкция расскажет, как посадить имбирь и собрать урожай в домашних условиях.

Лучшее время для начала выращивания имбиря — конец зимы, ранняя весна. Для посадки имбиря вам понадобятся: неглубокий широкий горшок, не менее 30 см в диаметре, поскольку имбирь растет в ширину; земля; дренаж (керамзит, мелкая галька) и корневище имбиря. Сажать лучше корень, на котором видны зачатки почек. Для их пробуждения имбирь нужно подержать несколько часов в теплой воде. Перед посадкой корневище разрезают на небольшие части, которые имеют почки, и обрабатывают срезы слабым раствором марганцовки.

Имбирь не любит застоя влаги, поэтому в горшок первым слоем обязательно кладут дренаж. Толщину слоя подбирайте исходя из размеров горшка. Обычно он не превышает 1/3 от его объема. Поверх дренажного слоя выложите землю. Для выращивания в домашних условиях можно использовать смесь гумуса, песка и лиственного перегноя в пропорции один к одному. На глубину примерно 2 см закопайте в почву куски имбиря, так чтобы почки смотрели вверх.

Если вы сажаете в одном горшке сразу несколько корней, убедитесь, что они располагаются на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Присыпьте имбирь землей и хорошо полейте. Закройте горшок полиэтиленовой пленкой и перенесите в светлое, теплое место. Для поддержания влажности почвы имбирь следует поливать часто, но понемногу.

После появления ростков пленку с имбиря нужно снять. Горшок поставьте в хорошо освещенное место с рассеянным светом. Летом можете вынести имбирь на открытый воздух.

Период сбора урожая наступает осенью, когда листья начинают увядать и желтеть. В это время корневище выкапывают. Отростки с почками можно отделить от основного корневища и высадить их снова в подготовленную землю. С остальных частей просто удалите придаточные корни и просушите их в течение нескольких дней на солнце — и можете использовать имбирь в кулинарных целях.