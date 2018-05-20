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Чизкейк «Нью-Йорк»
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Чизкейк «Нью-Йорк» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Разновидностей чизкейков существует великое множество. Попробуйте приготовить нью-йоркский вариант!
Ингредиенты
Крекеры (несоленые) 300 г  орехи макадамия 50 г  корица 1 ч. л.
сливочное масло 120 г  сливочный сыр 1 кг  сахар 350 г  мука 3 ст. л.
яйца 5 шт  яичные желтки 2 шт  жирные сливки 60 мл  миндальный экстракт 1,5 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняАмериканская
Крекеры и орехи измельчите в крошку с помощью блендера. Сложите в миску, добавьте корицу и растопленное масло. Хорошо перемешайте. Выложите в форму, распределите тонким слоем по дну и бортикам, хорошо прижимая руками. Выпекайте около 7 минут. Выньте из духовки и охладите.
Увеличьте температуру до 230 градусов.
Тем временем сложите в большую миску сливочный сыр, добавьте сахар, муку, яйца и желтки. Тщательно взбейте миксером. Добавьте миндальный экстракт и сливки, снова взбейте.
Вылейте полученную смесь на готовую основу. Выпекайте 10 минут, затем уменьшите температуру до 100 градусов и выпекайте еще около 1 часа. Выключите духовку и оставьте в ней чизкейк еще примерно на 1 час. Выньте из духовки, охладите до комнатной температуры и поместите в холодильник на ночь.
Перед подачей полейте любым ягодным вареньем.
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