Чизкейк «Нью-Йорк»

Разновидностей чизкейков существует великое множество. Попробуйте приготовить нью-йоркский вариант!

Ингредиенты

Крекеры (несоленые) 300 г орехи макадамия 50 г корица 1 ч. л.

сливочное масло 120 г сливочный сыр 1 кг сахар 350 г мука 3 ст. л.

яйца 5 шт яичные желтки 2 шт жирные сливки 60 мл миндальный экстракт 1,5 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняАмериканская

Крекеры и орехи измельчите в крошку с помощью блендера. Сложите в миску, добавьте корицу и растопленное масло. Хорошо перемешайте. Выложите в форму, распределите тонким слоем по дну и бортикам, хорошо прижимая руками. Выпекайте около 7 минут. Выньте из духовки и охладите.

Увеличьте температуру до 230 градусов.

Тем временем сложите в большую миску сливочный сыр, добавьте сахар, муку, яйца и желтки. Тщательно взбейте миксером. Добавьте миндальный экстракт и сливки, снова взбейте.

Вылейте полученную смесь на готовую основу. Выпекайте 10 минут, затем уменьшите температуру до 100 градусов и выпекайте еще около 1 часа. Выключите духовку и оставьте в ней чизкейк еще примерно на 1 час. Выньте из духовки, охладите до комнатной температуры и поместите в холодильник на ночь.

Перед подачей полейте любым ягодным вареньем.