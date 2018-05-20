Яблочный порридж

Витаминное утреннее блюдо из яблок, миндаля и инжира.

Ингредиенты

Яблоки 2 шт миндаль 50 г сушеный инжир 2 шт семена льна 1 ст. л.

свежий имбирь по вкусу

морская соль 1 щепотка

лимонный сок по вкусу

Способ приготовления

Миндаль предварительно залейте на ночь водой.

Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Яблоки очистите, удалите сердцевины и нарежьте мякоть небольшими кубиками.

Сложите яблоки в кухонный комбайн. Добавьте миндаль и инжир. Несколько раз быстро взбейте, чтобы все ингредиенты крупно порубились, но не превратились в пюре.

Выложите яблочную смесь в тарелки, добавьте семена льна, измельченный имбирь, соль и лимонный сок. При желании можно добавить немного меда. Все перемешайте и подавайте.