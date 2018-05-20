Печенье из арахисового масла 

Рассыпчатое ароматное печенье с арахисовым маслом.
Ингредиенты
Мука 200 г разрыхлитель 1 ч. л.
сливочное масло 120 г арахисовое масло 120 г сахар 100 г мед 60 мл яйцо 1 шт ваниль 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Смешайте муку с разрыхлителем. В отдельной емкости взбейте миксером размягченное масло, арахисовое масло, сахар и мед. Добавьте яйцо и ваниль, снова взбейте до воздушности. Всыпьте мучную смесь и хорошо перемешайте.
Скатывайте из теста маленькие шарики и выкладывайте на противень. Потом прижмите шарики вилкой, чтобы от ее зубцов получился рисунок крест-накрест. Выпекайте около 7-10 минут.