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Печенье из арахисового масла
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Печенье из арахисового масла 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Рассыпчатое ароматное печенье с арахисовым маслом.
Ингредиенты
Мука 200 г  разрыхлитель 1 ч. л.
сливочное масло 120 г  арахисовое масло 120 г  сахар 100 г  мед 60 мл  яйцо 1 шт  ваниль 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Смешайте муку с разрыхлителем. В отдельной емкости взбейте миксером размягченное масло, арахисовое масло, сахар и мед. Добавьте яйцо и ваниль, снова взбейте до воздушности. Всыпьте мучную смесь и хорошо перемешайте.
Скатывайте из теста маленькие шарики и выкладывайте на противень. Потом прижмите шарики вилкой, чтобы от ее зубцов получился рисунок крест-накрест. Выпекайте около 7-10 минут.
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