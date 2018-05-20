Правила выбора специй

Полки небольшого нью-йоркского магазинчика La Boite от пола до потолка заставлены разноцветными баночками. В каждой из них хранится уникальная композиция из специй, разработанная Лиором Львом Серкажем. Терапевт по специям никогда не пишет на упаковке, что смесь предназначена «для рыбы» или «для мяса». Вместо этого он присваивает специям номера. Способ же использования остается на усмотрение покупателя. По словам эксперта по специям, составить такую смесь не так уж и сложно, но для этого у вас должны быть самые лучшие приправы, к выбору которых нужно подходить с не меньшей тщательностью, чем к покупке продуктов.

— Внешний вид —

Первое, на что необходимо обратить внимание, — упаковка и цвет специй. На упаковке не должно быть никаких видимых повреждений. Оттенок же специй должен быть ярким и насыщенным. Если, к примеру, горошины черного перца выглядят серыми и потрескавшимися, это явно свидетельствуют о низком качестве, и брать их не стоит.

— Запах —

Свежие специи должны излучать притягательный аромат. Если он чувствуется только тогда, когда вы погружаете в баночку свой нос, значит специи старые.

— Упаковка —

Для специй используют два типа упаковки — баночки и пакеты. Я всегда отдаю предпочтение первым. Этому есть простое объяснение: в контейнерах специи хранятся дольше. В пакете специи больше контактируют с воздухом, а воздух, так же как тепло, свет и влажность, является главным врагом специй.

— На развес —

Советую держаться подальше от тех мест, где вы можете зачерпнуть специи совком из открытого мешка и даже попробовать себя в роли миксолога и составить собственную смесь. Магазины, где могут и товар, что называется, лицом показать, и не испортить его вкусовые качества, можно пересчитать по пальцам. В большинстве случаев продавцы специй на развес думают только о презентации товара. Сам же продукт медленно, но верно портится, подвергаясь воздействию воздуха, перепаду температур и других нежелательных факторов.

— Цена —

Какой бы не была заманчивой стоимость, специи по низким ценам нельзя назвать выгодной сделкой. Как правило, это «кот в мешке», то есть продукт с не очень ярким ароматом и менее выраженным вкусом. Расход таких специй больше. В итоге, очень скоро вам придется идти за новой баночкой, и за обе вы заплатите столько же, сколько бы вы отдали, скажем, за одну упаковку качественных специй.

— Хранение —

Для хранения приправ нужно выделить темное, сухое место, и это точно не полка рядом с плитой. Пока они хранятся в соответствующих условиях в герметичной банке с крышкой, им не страшны ни жара, ни холод и ни воздействия влаги.