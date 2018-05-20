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Рождественское шоколадное печенье
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Рождественское шоколадное печенье 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейшее шоколадное печенье, которое наполнит ваш дом неповторимым праздничным ароматом.
Ингредиенты
Черный шоколад 125 г  сливочное масло 60 г  мука 235 г  какао-порошок 45 г  разрыхлитель 2 ч. л.
соль 1 щепотка
яйца 4 шт  ванильный экстракт 1 ч. л.
молочный шоколад 190 г  сахарная пудра 60 г  Способ приготовления
Растопите масло с черным шоколадом на водяной бане или в микроволновке. Снимите с огня и охладите.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль.
Взбейте яйца с сахаром и ванилью. Добавьте растопленный шоколад с маслом и взбейте до однородности. Всыпьте мучную смесь и хорошо перемешайте. Добавьте измельченный молочный шоколад. Снова перемешайте. Накройте тесто пленкой и поместите в холодильник примерно на 2 часа.
Разогрейте духовку до 160 градусов.
Скатывайте из теста небольшие шарики и хорошо обваливайте их в сахарной пудре. Выкладывайте их на застеленный бумагой противень. Выпекайте около 12-15 минут. На поверхности печенья должны появиться трещинки, но оно будет оставаться мягким на ощупь. Охладите и сложите в закрытый контейнер.
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