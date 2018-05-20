Рождественское шоколадное печенье

Вкуснейшее шоколадное печенье, которое наполнит ваш дом неповторимым праздничным ароматом.

Ингредиенты

Черный шоколад 125 г сливочное масло 60 г мука 235 г какао-порошок 45 г разрыхлитель 2 ч. л.

соль 1 щепотка

яйца 4 шт ванильный экстракт 1 ч. л.

молочный шоколад 190 г сахарная пудра 60 г Способ приготовления

Растопите масло с черным шоколадом на водяной бане или в микроволновке. Снимите с огня и охладите.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль.

Взбейте яйца с сахаром и ванилью. Добавьте растопленный шоколад с маслом и взбейте до однородности. Всыпьте мучную смесь и хорошо перемешайте. Добавьте измельченный молочный шоколад. Снова перемешайте. Накройте тесто пленкой и поместите в холодильник примерно на 2 часа.

Разогрейте духовку до 160 градусов.

Скатывайте из теста небольшие шарики и хорошо обваливайте их в сахарной пудре. Выкладывайте их на застеленный бумагой противень. Выпекайте около 12-15 минут. На поверхности печенья должны появиться трещинки, но оно будет оставаться мягким на ощупь. Охладите и сложите в закрытый контейнер.