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Трубочки с тыквенно-кокосовым кремом
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Трубочки с тыквенно-кокосовым кремом 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Очень вкусный и по-праздничному красивый десерт: пирожные из слоеного теста с нежной начинкой.
Ингредиенты
Слоеное тесто 1-2 пласта
кокосовое молоко 120 мл  ванильный пудинг (порошок) 100 г  тыквенное пюре 180 мл  корица 0,5 ч. л.
жирные сливки 120 мл  карамельный соус (топинг) 120 мл  кокосовая стружка 50 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Присыпьте мукой рабочую поверхность. Тесто раскатайте и нарежьте на 12 тонких полосок. Соедините их по 2, чтобы в итоге длинных полосок теста получилось 6.
Сделайте из картона небольшие конусы, оберните их фольгой и сверху оберните полосками теста немного внахлест, чтобы не оставалось щелей. Слегка сбрызните каждый конус маслом и присыпьте сахарной пудрой. Выложите конусы на застеленный бумагой противень. Выпекайте около 15 минут. Охладите на решетке. Аккуратно снимите готовые трубочки с картонных конусов.
Тем временем взбейте миксером кокосовое молоко, пудинг, тыквенное пюре и корицу. Взбивайте, пока смесь не загустеет.
Взбейте сливки миксером до мягких пиков. Аккуратно вмешайте сливки в тыквенную смесь. Наполните полученной массой остывшие трубочки. Выложите их на тарелки, полейте карамельным топингом и посыпьте кокосовой стружкой.
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