Трубочки с тыквенно-кокосовым кремом

Очень вкусный и по-праздничному красивый десерт: пирожные из слоеного теста с нежной начинкой.

Ингредиенты

Слоеное тесто 1-2 пласта

кокосовое молоко 120 мл ванильный пудинг (порошок) 100 г тыквенное пюре 180 мл корица 0,5 ч. л.

жирные сливки 120 мл карамельный соус (топинг) 120 мл кокосовая стружка 50 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Присыпьте мукой рабочую поверхность. Тесто раскатайте и нарежьте на 12 тонких полосок. Соедините их по 2, чтобы в итоге длинных полосок теста получилось 6.

Сделайте из картона небольшие конусы, оберните их фольгой и сверху оберните полосками теста немного внахлест, чтобы не оставалось щелей. Слегка сбрызните каждый конус маслом и присыпьте сахарной пудрой. Выложите конусы на застеленный бумагой противень. Выпекайте около 15 минут. Охладите на решетке. Аккуратно снимите готовые трубочки с картонных конусов.

Тем временем взбейте миксером кокосовое молоко, пудинг, тыквенное пюре и корицу. Взбивайте, пока смесь не загустеет.

Взбейте сливки миксером до мягких пиков. Аккуратно вмешайте сливки в тыквенную смесь. Наполните полученной массой остывшие трубочки. Выложите их на тарелки, полейте карамельным топингом и посыпьте кокосовой стружкой.