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Мифы и заблуждения о завтраке
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Мифы и заблуждения о завтраке 

Fiteria 31 минуту назад
Фото: Fiteria
Для кого-то завтрак является частью распорядка дня и проходит дома в кругу семьи, кто-то завтракает на бегу по дороге на работу, многие упорно отказываются от завтрака, хотя знают, что так делать нельзя. Насколько значим первый прием пищи? Правда ли, что он влияет на уровень энергии в течении всего дня и способствует похудению? Перед вами популярные мифы и заблуждения на тему завтрака.
Для того, чтобы худеть, надо завтракать
Многочисленные научные исследования доказали, что сам факт наличия завтрака не имеет никакого влияния на процесс похудения. Сравнение групп людей с привычкой завтракать по утрам и без нее не показало существенных отличий. Ученые постановили, что наличие или отсутствие завтрака не является условием похудения, влияние на процесс оказывает состав завтрака. Отсюда следует, что включение в рацион завтраков не поможет похудеть, для того, чтобы добиться результата, нужно пересмотреть наполнение рациона и периодичность приемов пищи.
Каши быстрого приготовления нужно исключить из рациона
Причина распространения данного мнения в том, что многие каши быстрого приготовления содержат большое количество сахара. В остальном это блюдо не вредно и даже полезно, злаки помогают поддерживать нормальный вес, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, понижают уровень вредного холестерина.
Каша быстрого приготовления не будет вредной, если в ней не будет содержаться сахара и избыточного количества калорий.
Нельзя пропускать завтрак перед утренней тренировкой
На самом деле пища дает организму энергию и силы, но прием пищи перед тренировкой не является обязательным условием. Но стоит помнить, что в большинстве ситуаций завтрак повышает эффективность тренировки, после приема пищи человек тратит больше калорий, чем без него, а повышение уровня глюкозы делает человека более активным. Поэтому все же советуем тебе вкусно завтрать, но делать это стоит за 40 — 60— минут да начала тренировки.
Завтрак уменьшает аппетит в течение всего дня  Наличие завтрака не является гарантией того, что вам будет меньше хотеть есть в течении дня. Утренний прием пищи поможет поддержанию стабильного уровня сахара в крови, белковые продукты на завтрак способствуют повышению уровня гормона радости дофамина, отвечающего за чувство удовлетворения, исходя из этого, завтрак должен приглушать голод в последующие часы и минимизировать риск переедания. Однако, существует множество причин для голода, с которыми завтрак не справится — отсутствие полноценного питания, стресс, скука, желание вознаградить себя.
Завтрак является важнейшим приемом пищи
Все приемы пищи по-своему важны, выделять какие-то из них будет ошибочно. Утренний прием пищи имеет свои преимущества перед другими — он делает питание более сбалансированным и запускает работу пищеварительной системы, но это не основания для утверждения, что завтрак полезнее обеда или ужина. Диетологи считают лучшим наполнением для завтрака злаковые культуры и свежие фрукты, некоторые продукты помогают контролировать голод, это натуральный йогурт, яйца и молоко.
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