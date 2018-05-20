Рождественское полено с виски

Вкуснейший праздничный десерт из печенья и сухофруктов в шоколадной глазури.

Ингредиенты

Бисквитное печенье 400 г сливочное масло 125 г сахарная пудра 100 г яйцо 1 шт виски 120 мл молочный шоколад 100 г сушеные вишни 100 г сухофрукты (любые) 100 г черный шоколад 200 г Способ приготовления

Печенье превратите в крупную крошку руками или с помощью кухонного комбайна.

Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взбейте масло с сахарной пудрой до воздушности, добавьте яйцо, виски, печенье, измельченный молочный шоколад, вишни и другие сухофрукты (крупные нужно предварительно нарезать). Тщательно перемешайте.

Сформируйте из этой смеси 6 одинаковых «поленьев», заверните каждое отдельно в пищевую пленку и поместите в холодильник на 2-3 часа.

Затем растопите черный шоколад на водяной бане или в микроволновке. Каждое полено хорошо покройте шоколадом. Снова поместите в холодильник, пока шоколад не застынет.