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Рождественское полено с виски
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Рождественское полено с виски 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший праздничный десерт из печенья и сухофруктов в шоколадной глазури.
Ингредиенты
Бисквитное печенье 400 г  сливочное масло 125 г  сахарная пудра 100 г  яйцо 1 шт  виски 120 мл  молочный шоколад 100 г  сушеные вишни 100 г  сухофрукты (любые) 100 г  черный шоколад 200 г  Способ приготовления
Печенье превратите в крупную крошку руками или с помощью кухонного комбайна.
Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте масло с сахарной пудрой до воздушности, добавьте яйцо, виски, печенье, измельченный молочный шоколад, вишни и другие сухофрукты (крупные нужно предварительно нарезать). Тщательно перемешайте.
Сформируйте из этой смеси 6 одинаковых «поленьев», заверните каждое отдельно в пищевую пленку и поместите в холодильник на 2-3 часа.
Затем растопите черный шоколад на водяной бане или в микроволновке. Каждое полено хорошо покройте шоколадом. Снова поместите в холодильник, пока шоколад не застынет.
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