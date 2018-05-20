Кокосово-ореховые конфеты 

Экзотическое лакомство родом из Индии — конфеты из кокоса и орехов кешью.
Ингредиенты
Кешью 150 г кокосовая стружка 100 г сахар 400 г молоко 60 мл растительное масло 2 ст. л.
молотый кардамон 1 щепотка
Способ приготовления
Кешью залейте молоком и оставьте примерно на 1-2 часа.
Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняИндийская
Переложите кешью в кухонный комбайн или блендер (вместе с молоком). Добавьте кокосовую стружку и превратите в однородную пасту. При необходимости добавьте еще молока или воды.
Смешайте полученную пасту с сахаром, переложите в кастрюлю и поместите на огонь. Готовьте на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Добавьте масло и кардамон, снова хорошо перемешайте.
Когда смесь хорошо загустеет, выложите ее в смазанную форму. Охладите в течение 10 минут и нарежьте на кусочки любой формы, которая вам нравится. Перед подачей полностью охладите.