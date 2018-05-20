Лимонный мусс

Быстрый десерт для тех, кто не хочет тратить в праздники много времени на готовку, — нежный мусс из йогурта с лимоном.

Ингредиенты

Лимонная цедра 2 ч. л.

лимонный сок 3 ст. л.

густой йогурт или сметана 300 мл сгущенное молоко 160 мл ваниль 0,5 ч. л.

зерна граната для украшения

мята для украшения

Способ приготовления

Йогурт или сметану выложите в чашу миксера, добавьте сгущенное молоко, лимонный сок и ваниль. Взбивайте на средней скорости до мягких пиков (смесь должна начать пениться).

Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко

Добавьте в смесь лимонную цедру и аккуратно перемешайте. Разложите мусс по креманкам или бокалам.

Немного охладите мусс в холодильнике. Перед подачей украсьте гранатовыми зернами и свежей мятой.