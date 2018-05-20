Секреты приготовления тушеного мяса

Тушение — один самых беспроигрышных и нехлопотных способов термической обработки. Вам не нужно весь день стоять у плиты, беспокоиться за прожарку, сочетание текстуры и вкуса. За то время, пока мясо будет томиться, не поддающийся другим видам тепловой обработки кусок станет нежным и обогатится новыми ароматами. Долгое томление при медленных температурах хорошо тем, что почти не требует вашего участия. Почти, поскольку на этапе подготовки ингредиентов некоторые усилия приложить придется. Вот 6 принципов классического тушения мяса, которые всегда гарантируют превосходный результат.

— Правильный отруб —

В теории для тушения вы можете взять любой кусок мяса. Вопрос в том, зачем это делать с вырезкой или отбивной, когда их можно быстро и вкусно обжарить на сковороде? Длительная пытка температурой сделает подобные отрубы «резиновыми», частям же с большим количествам соединительной ткани тушение пойдет на пользу. Во время тушения мясо подвергается длительному нагреву, в результате чего коллаген соединительной ткани преобразуется в желатин и мясо становится нежным и сочным. Таким образом, для тушения нужно брать куски с большим количеством участвующих в движении мышц, например, ноги или плечо. Классические стейковые отрубы приберегите для гриля.

— Обжарка —

Мясо томится около 2-3 часов и за это время успевает хорошо пропитаться всевозможными ароматами. Базовую ноту этой ароматической композиции задает обжарка. Реакция Майяра дает мясу приятный цвет и особый аромат. Конечно, этот шаг можно пропустить, но тогда вкус блюда не будет столь насыщенным и глубоким.

— Ароматические добавки —

После того, как мясо подрумянилось, в этой же кастрюле обжаривают овощи. Добавляют их для аромата, и вот тут, в отличие от отрубов, можно дать волю фантазии и тушить все что душа пожелает. Классическое сочетание — лук, сельдерей, морковь. Но их можно заменить на другие овощи или даже фрукты, подстроив блюдо под свой вкус или определенный тип кухни. Перед добавлением овощей кастрюля должна немного остыть. Овощи кладите частями, начиная с тех, что имеют плотную текстуру, поскольку им для приготовления требуется больше времени.

— Деглазирование —

Перед тем как добавить к мясу бульон, кастрюлю следует деглазировать, то есть налить немного какой-нибудь жидкости и соскрести прилившие к стенкам посуды частички еды. Это сделает вкус конечного блюда еще ароматнее. В качестве деглазирующей жидкости можно использовать пиво, вино или тот же бульон. При добавлении алкоголя его необходимо выпарить.

— Время —

Деглазирование — последний из подготовительных этапов, после которого можно переходить непосредственно к тушению. К жидкости для деглазирования добавьте мясо и овощи, примерно на 1/3 закройте их бульоном и оставьте тушиться на плите или в духовке. Время приготовления будет зависеть от конкретного куска, его размеров и выбранной температуры (не выше температуры кипения). Томление при низких температурах замедлит процесс, более высокий огонь, напротив, ускорит приготовление. В духовке в среднем мясо тушат от 3-х до 6-ти. Готовность блюда проверяйте вилкой — мясо должно иметь нежную текстуру и легко протыкаться, и не забывайте периодически заглядывать в кастрюлю и помешивать содержимое.

— Завершающий штрих —

Подливка, в которой тушилось мясо, — это еще невероятно вкусный соус к любому гарниру. Для получения желаемой консистенции подливку нужно уварить или загустить с помощью муки или сливок. При подаче мяса с гарниром, помимо самого мяса, соусом можно полить картофельное пюре или поленту. Завершающим аккордом к тушеному мясу станет нарезанная зелень или немного трав, которые привнесут легкие, свежие нотки.