Ещё
«Как в ресторане»: готовим суп потаж, пиккату из цыпленка и баклажаны пармиджано
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как в ресторане»: готовим суп потаж, пиккату из цыпленка и баклажаны пармиджано 

Мир24 1 час назад
Кулинарные изыски со всего света на вашем столе — теперь это возможно! Ни для кого не секрет, что ресторанные блюда стоят дорого. Но какова реальная стоимость этих деликатесов, если приготовить их дома на своей кухне? Шеф-повар кулинарного шоу «Как в ресторане» на телеканале «МИР» Александр Журкин раскрыл секрет приготовления французского супа потаж, показал, как сделать пиккату из цыпленка по-итальянски, и помог подобрать правильные ингредиенты для баклажанов пармиджано-реджано. Записывайте рецепты!
Рецепт супа «Потаж»:
Потаж — это французский овощной крем-суп. Ингредиенты:
Оливковое масло Анис — 1 шт Морковь — 60 г Картофель — 1 шт Чеснок — 4г Фенхель — 40 г Лук порей — 30 г Сахар Болгарский перец — 100 г Корень сельдерея — 50 г Белое вино — 60 г Помидоры — 1 шт Цукини — 120 г Базилик, тимьян, перец чили Краб камчатский — 50 г Апельсиновый фреш — 20 г Руккола — 5 г Как готовить:
Налить в сотейник оливковое масло, слегка обжарить звездочку аниса. Нарезать морковь, картофель, фенхель, лук порей в сотейник, добавить чеснок и четверть столовой ложки сахара. Добавить к овощам нарезанный болгарский перец, корень сельдерея, сверху полить белым вином. Также нарезать в сотейник томат, цукини. Добавить базилик. Пока жарятся овощи, надо обработать краба. Для этого мясо краба нужно порвать на мелкие волокна и отложить на тарелку.
Также необходимо подготовить украшение для супа. Мелко нарезанный фенхель сбрызнуть соком апельсина, посолить. Добавить в сотейник 250 г воды, вынуть из него анис, тимьян и перец чили. Размельчить овощи с помощью блендера. Пропустить получившуюся массу через сито. Вылить суп в тарелку, сверху добавить мясо краба, рукколу и маринованный фенхель. Суп потаж с крабом готов.
Остальные рецепты смотрите в выпуске прямо сейчас!
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В российском молоке нашли следы растительного жира «Свадьба года» началась. Гарри и Меган предстали перед алтарем Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны6
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве56
О чем не стоит говорить с мужчиной после секса2
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Мужчины, которые бесят всех женщин23
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение