«Как в ресторане»: готовим суп потаж, пиккату из цыпленка и баклажаны пармиджано

Кулинарные изыски со всего света на вашем столе — теперь это возможно! Ни для кого не секрет, что ресторанные блюда стоят дорого. Но какова реальная стоимость этих деликатесов, если приготовить их дома на своей кухне? Шеф-повар кулинарного шоу «Как в ресторане» на телеканале «МИР» Александр Журкин раскрыл секрет приготовления французского супа потаж, показал, как сделать пиккату из цыпленка по-итальянски, и помог подобрать правильные ингредиенты для баклажанов пармиджано-реджано. Записывайте рецепты!

Рецепт супа «Потаж»:

Потаж — это французский овощной крем-суп. Ингредиенты:

Оливковое масло Анис — 1 шт Морковь — 60 г Картофель — 1 шт Чеснок — 4г Фенхель — 40 г Лук порей — 30 г Сахар Болгарский перец — 100 г Корень сельдерея — 50 г Белое вино — 60 г Помидоры — 1 шт Цукини — 120 г Базилик, тимьян, перец чили Краб камчатский — 50 г Апельсиновый фреш — 20 г Руккола — 5 г Как готовить:

Налить в сотейник оливковое масло, слегка обжарить звездочку аниса. Нарезать морковь, картофель, фенхель, лук порей в сотейник, добавить чеснок и четверть столовой ложки сахара. Добавить к овощам нарезанный болгарский перец, корень сельдерея, сверху полить белым вином. Также нарезать в сотейник томат, цукини. Добавить базилик. Пока жарятся овощи, надо обработать краба. Для этого мясо краба нужно порвать на мелкие волокна и отложить на тарелку.

Также необходимо подготовить украшение для супа. Мелко нарезанный фенхель сбрызнуть соком апельсина, посолить. Добавить в сотейник 250 г воды, вынуть из него анис, тимьян и перец чили. Размельчить овощи с помощью блендера. Пропустить получившуюся массу через сито. Вылить суп в тарелку, сверху добавить мясо краба, рукколу и маринованный фенхель. Суп потаж с крабом готов.

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