Сухая кожа: что делать и как ухаживать?

В ситуации, когда сальные железы перестают синтезировать кожное сало, защищающего кожу от внешних воздействий, то кожа станет сухой, шелушащейся, а иногда и болезненной. Это состояние очень неприятное, поэтому стоит предпринять ряд усилий, направленных на облегчение этих симптомов. Что делать, чтобы предотвратить сухость кожи, а также как ее лечить, когда уже появилась эта проблема. Высушенная кожа стареет быстрее, а этого, как правило, хотим избежать. Что делать с сухой кожей выяснил МедикФорум.

Причины

Сухость кожных покровов вызвана падением активности сальных желез. Недомогание может возникать по генетической причине, из-за периодических гормональных изменений или при недостатке питания. Кожу сушат также запредельные температуры и сильные ветры. Особенно чувствительными к атмосферным воздействиям являются руки, ноги, локти, потому что в их коже сравнительно мало сальных желез. Другими причинами сухости кожи являются экзема, псориаз, воспаление, опрелости кожи и обезвоживание, возникающее в результате недостаточного приема жидкости.

Профилактика сухости кожи

Выходя из дома, используйте кремы от загара. В холодные дни следует носить носки и перчатки, а на губы наносить защитную увлажняющую помаду. В квартире следует держать не слишком высокую температуру. Кондиционеры, обогреватели и бытовая техника (телевизор, компьютер) повышают концентрацию положительных ионов, которые сушат кожу и удаляют из воздуха водяной пар. Снижать содержание этих ионов в помещении можно, открыв окна или увлажняя воздух. Не ленитесь регулярно выполнять физические тренировки, стимулируещие кровообращение, улучшая поступление в кожу питательных веществ и кислорода.

Лечение сухости кожи

Что есть? Употребление сырых овощей и фруктов позволит сохранить эластичность кожи. Предотвращение обезвоживания — стоит пить не менее шести стаканов напитков в день. Старайтесь есть продукты, содержащие витамины А и чаще бывать на солнце, организм вырабатывает витамин D под воздействием солнечного света. Ешьте продукты, содержащие много витамина Е и цинка. Принимайте препараты, содержащие рыбий жир.

Препараты

Гель алоэ смягчает кожу лица. Звездчатка полевая обладает успокаивающими свойствами, она снимает зуд, который возникает из-за сухости кожи. Восстанавливайте кожу, употребляя продукты, насыщенные жирными кислотами и витаминами А, D, E.

Гидротерапия стимулирует кровообращение

Стимулировать приток питательных веществ к коже рук и ног можно, погружая их на одну минуту в горячую воду. Если на руках сухая кожа, кладите по очереди горячие и холодные компрессы на область между лопатками, у основания шеи. В случае сухой кожи ног кладите компрессы на поясничную область. Примите ванну, добавив в нее немного эфирного масла жасмина.

Когда нужен врач?

Когда сухость кожи усиливается или кожа становится болезненной, возникает воспаление. Ранее эксперты рассказали об уходе за сухой кожей лица.