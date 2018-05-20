Как принимать ягоды асаи?

Ягоды асаи не являются спорной новинкой, они присутствуют на рынке товаров здорового питания уже много лет. Из этих ягод изготавливают концентрированные порошки и экстракты, делают соки и чай. Какую пользу приносят асаи, в каком виде они будут максимально полезны?

При изготовлении из ягод асаи экстракта ряд полезных свойств будет утеряно, этот процесс похож на экстрактацию зеленого чая. Из ягод выделяются полифенолы, эти вещества работают, как антиоксиданты, воздействуют на организм на клеточном уровне. Но нет ни одного объективного исследования, позволяющего подтвердить пользу и активность полифенолов в виде экстракта из ягод.

Соки из ягод асаи обладают такими же свойствами и высокой питательной ценностью, как ягоды, но только при условии, что продукт будет изготовлен из цельных ягод. Пюре и соки из асаи могут быть сделаны из концентрата, такая продукция будет сильно уступать по свойствам. Для транспортировки сырья ягоды подвергаются дегидратации, при этом количество пищевых волокон становится меньше, а множество питательных веществ разрушаются.

Употребление ягод в виде сублимированного порошка будет предпочтительнее, так как при данном способе обработке будет потеряно гораздо меньше пользы, чем при дегидратации. К примеру, витамин С выполняет роль антиоксиданта в организме человека, для восполнения суточной нормы витамина С необходимо употребить 20 граммов сублимированного порошка.

Употребление порошка из асаи необходимо для тех, кто страдает от недостатка питательных веществ в рационе.

Широко распространено употребление асаи в виде чая, однако, употребление напитка приносит такую же пользу, как от употребления обыкновенного черного чая. Многоступенчатая обработка оставляет в сырье минимальный набор витаминов и питательных веществ. Употребление чая из асаи имеет смысл исключительно в качестве необычной по вкусу альтернативы черному чаю.

Самая главная польза от употребления ягод асаи заключается в высоком содержании антиоксидантов, в порошке из ягод содержится больше антиоксидантов, чем в ягодах черники. Также ягодам асаи приписывают другие свойства — помощь в похудении, очищение организма от токсинов, но это не соответствует действительности и является маркетинговым ходом. Единственное доказанное наукой влияние ягод асаи на организм человека — это антиоксидантный эффект.

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