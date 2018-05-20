В чем польза малоновой кислоты для кожи? 

Несмотря на зловещее название, термин «яблочная кислота» происходит от латинского слова malum, что означает яблоко. МедикФорум выяснил пользу этой кислоты. Малоновая кислота была впервые выделена из яблочного сока в 1785 году, и она придает некоторым продуктам и напиткам терпкий вкус. Это также общий ингредиент во многих средствах по уходу за волосами и кожей, которые включают: Шампуни; Лосьоны для тела; Лечение ногтей; Средства против акне и омолаживающие продукты.
Что такое малоновая кислота?
Малоновая кислота является частью семейства фруктовых кислот, она стимулируют эксфолиацию, препятствуя соединению клеток кожи. В результате омертвевшая кожа удаляется, чтобы освободить место для более новой кожи. Продукты ухода за кожей, которые содержат яблочную кислоту, могут обеспечить преимущества, которые включают: Гидратация кожи; Отшелушивание или удаление мертвых клеток кожи; Улучшение гладкости и тонуса кожи; Уменьшение морщин. Тело также производит яблочную кислоту естественным образом, превращая углеводы в энергию. Без яблочной кислоты перемещение было бы очень трудным. Это, вероятно, не удивительно, что яблочная кислота также имеет и другие преимущества для здоровья. Очищает и омолаживает кожу Малоновая кислота в продуктах по уходу за кожей отмечается благодаря ее способности осветлять кожу и смягчать ее структуру. Вот почему это общий ингредиент в антивозрастных кремах. Согласно исследованию, повышенный стресс может ухудшить кожные заболевания, такие как экзема, угри и преждевременное старение. И хотя вино может помочь уменьшить стресс, внешнее применение яблочной кислоты может быть более эффективным.
РН-баланс кожи и гидратация
Малоновая кислота также является увлажнителем. Она помогает телу с удержанием влаги, чтобы помочь коже избегать обезвоживания. Исследование 2014 года о влиянии гидратации использовало яблочную кислоту, глюкозу и химическое соединение в алоэ вера (ацеманнан) в качестве маркеров для свежего геля. По данным Национального института здоровья (NIH), в другом небольшом исследовании также наблюдались улучшения после применения мази из яблочной кислоты и вазелина. Малоновая кислота часто используется в качестве ингредиента в косметических средствах для сбалансированного уровня рН. Яблочная кислота более сбалансирована, чем другие фруктовые кислоты. Она имеет лучшую буферную емкость, чем другие AHA, такие как лимонная и молочная кислоты. Ранее эксперты рассказали о пользе жирной еды.