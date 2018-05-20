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30-килограммовый десерт приготовили в «Ночь музеев» на Алтае
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30-килограммовый десерт приготовили в «Ночь музеев» на Алтае 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Тематическая программа «Ночь гурманов» прошла в «Горной аптеке» в честь шестилетия со дня открытия музея.
По словам шеф-повара одноименной ресторации, для приготовления заварного крема для крем-брюле под карамельным куполом понадобилось более 100 яиц. Рецепту десерта около двух веков, его придумал шеф-повар Наполеона Бонапарта и царя Александра I.
Напомним, ранее музей «Горная аптека» удивлял барнаульцев огромным 100-литровым молочно-облепиховый коктейлем, самой большой сладкой «таблеткой» и знаменитой «Гурьевской кашей».
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