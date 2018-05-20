Рецепты здоровья: сныть от боли в суставах

Сныть — один из главных врагов огородника, злостный сорняк, от которого нелегко избавиться. И лекарственное растение, обладающее целым рядом полезных свойств.

Сныть — злостный сорняк и лекарственное растение

Препараты сныти обладают противовоспалительным, обезболивающим, ранозаживляющим, фунгицидным и мочегонным действием. Они способствуют нормализации солевого обмена, усиливают способность печени к нейтрализации токсинов и улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Траву сныти до цветения используют в пищу — в салатах, омлетах, супах, гарнирах; заквашивают или замораживают на зиму. В лечебных целях заготавливают траву сныти в период цветения, корни — по окончании цветения.

Настой травы сныти при ревматизме и подагре

2 ст.ложки измельченной травы сныти залить 1 стаканом кипятка и нагревать на водяной бане 15 минут. Настаивать 45 минут, процедить, отжать, добавить кипяченой воды до первоначального объема. Выпить в течение дня в 3-4 приема.

Компресс из свежей сныти при болях в суставах

Размять свежие листья сныти, наложить полученную кашицу на больной сустав, зафиксировать повязкой. Держать компресс 1-2 часа, повторять процедуры в течение 10-12 дней. Зимой для таких компрессов можно запаривать сушеные листья сныти.

Отвар корней сныти для ванн

Ванну с отваром принимают при миозитах и полиартритах. 40 г измельченных сушеных корней залить 1 л кипятка, кипятить на слабом огне 10 минут, настаивать полчаса, процедить, вылить в ванну с температурой воды +36…+37 градусов. Продолжительность процедуры — 10-15 минут, принимать ее лучше перед сном. Об этом растении читайте также:

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