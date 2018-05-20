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Рита Дакота, Саша Савельева и другие звезды привели любимых питомцев на открытие кафе
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Рита Дакота, Саша Савельева и другие звезды привели любимых питомцев на открытие кафе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На открытии побывали Влад Соколовский, Саша Савельева, Таня Геворкян, Влад Топалов, Маша Цигаль, Рита Дакота, Анжелика Каширина и Ясмина Муратович. Правильное питание, физическое и ментальное здоровье — тренд на здоровый образ жизни продолжает набирать обороты не только среди людей, но и их домашних животных. Хозяева тщательно выбирают для них рацион, покупают аксессуары из органических материалов, обращаются к экспертам, чтобы питомцы чувствовали себя хорошо, были здоровы и счастливы.
Ради этой цели и было задумано новое кафе «Тарелка и Миска», открывшееся во дворе Музея Москвы в рамках юбилейного Маркета Местной еды. Его вдохновителем стал дог-блогер Оскар, благодаря которому удалось создать действительно комфортное и полезное место для совместного досуга людей и питомцев.
Главным преимуществом кафе является тщательно проработанное меню, призванное привить культуру правильного питания. Для человека — это мясои овощи-гриль, салаты с крупами и неожиданными ингредиентами в авторском исполнении шеф-повара. Для кошек и собак — натуральный готовый рацион, разработанный с учетом особых потребностей питомцев. В новом премиальном корме Nature’sTable содержатся только качественные натуральные ингредиенты без вредных добавок: мясо, птица и рыба, являющиеся ингредиентом №1 в составе, а также овощи, злаки и масла, которые делают рацион сбалансированным и поддерживают пищеварение.
Помимо здорового полезного питания, посетителей кафе также ждет много интересного: консультация зоопсихолога и ветеринарного врача, фотосессия с животными, изготовление именных аксессуаров и многое другое. Кафе «Тарелка и Миска» будет работать в рамках Маркета Местной еды в мае и июне — за расписанием можно следить на сайте Маркета.
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Фото:Пресс-служба
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