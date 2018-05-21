Саша Савельева, Рита Дакота и другие звезды привели любимых питомцев на открытие кафе

На открытии побывали Влад Соколовский, Саша Савельева, Таня Геворкян, Влад Топалов, Маша Цигаль, Рита Дакота, Анжелика Каширина и Ясмина Муратович. Правильное питание, физическое и ментальное здоровье — тренд на здоровый образ жизни продолжает набирать обороты не только среди людей, но и их домашних животных. Хозяева тщательно выбирают для них рацион, покупают аксессуары из органических материалов, обращаются к экспертам, чтобы питомцы чувствовали себя хорошо, были здоровы и счастливы.

Ради этой цели и было задумано новое кафе «Тарелка и миска», открывшееся во дворе Музея Москвы в рамках юбилейного «Маркета местной еды». Его вдохновителем стал дог-блогер Оскар, благодаря которому удалось создать действительно комфортное и полезное место для совместного досуга людей и питомцев.

Главным преимуществом кафе является тщательно проработанное меню, призванное привить культуру правильного питания. Для человека это мясо и овощи гриль, салаты с крупами и неожиданными ингредиентами в авторском исполнении шеф-повара. Для кошек и собак — натуральный готовый рацион, разработанный с учетом особых потребностей питомцев. В новом премиальном корме Nature’sTable содержатся только качественные натуральные ингредиенты без вредных добавок: мясо, птица и рыба, являющиеся ингредиентом номер один в составе, а также овощи, злаки и масла, которые делают рацион сбалансированным и поддерживают пищеварение.

Помимо здорового, полезного питания, посетителей кафе также ждет много интересного: консультация зоопсихолога и ветеринарного врача, фотосессия с животными, изготовление именных аксессуаров и многое другое. Кафе «Тарелка и миска» будет работать в рамках «Маркета местной еды» в мае и июне, за расписанием можно следить на сайте «Маркета».

Фото: пресс-служба