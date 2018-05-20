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Почему вы едите банан неправильно
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Почему вы едите банан неправильно 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Не все люди знают, как правильно есть банан. И дело даже не в том, с какого конца начинать — "хвоста" или "носа".
Пришло время разобраться, как на самом деле нужно есть банан, чтобы получить от него максимум пользы.
В банане содержится невероятное количество полезных веществ: это и ферменты, которые способствуют усвоению углеводов, и яблочная кислота, и пектин, и клетчатка, улучшающие пищеварение.
Кроме того, банан является источником калия. Соли этого минерала ускоряют выведение лишней жидкости из организме и способствуют устранению отеков. Также калий положительно влияет на работу сердца.
Главная ошибка любителей бананов в том, что, очищая банан, они стараются удалить и длинные волокна, которые располагаются между мякотью и шкуркой. Эти волокна, или флоэмы, содержат гораздо больше полезных веществ, чем мякоть. А значит, отказываться от них не нужно.
Чем лучше отделяются флоэмы, тем более спелый перед вами фрукт. Специалисты по питанию настоятельно советуют, не отказываться от такого ценного источника клетчатки, калия и витаминов.
Женский форум
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