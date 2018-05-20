Почему квас полезен не для всех

Квас, упоминаемый еще в трудах Гиппократа, издавна пользовался популярностью на Руси. Его смело можно считать одним из любимейших русским народом напитков, одним из символов русской кухни.

Люди старшего поколения хорошо помнят, как на улицах торговали квасом из больших цистерн. Впрочем, и сегодня в городах то и дело встречаются киоски с надписью «квас».

— Стакан кваса стоил в советские времена несколько копеек, поэтому в жаркую погоду раскупался неимоверно быстро, — рассказывает председатель общественного пункта охраны порядка Басманного района Вячеслав Плотников . — Я помню эти времена. Тем более у нас в Басманном районе находился пищекомбинат, который изготавливал квас. И, бывало, милиционерам приходилось даже устраивать целые засады, чтобы пресечь несанкционированный вынос кваса с производства — говоря проще, воровство. Впрочем, квас не только покупали, но и делали в домашних условиях. Тем более, что это не так уж и сложно. Варили квас, как правило, из солода (ячменного или пшеничного), меда, муки, ржаного хлеба на основе брожения. Именно из-за этого напиток считается слабоалкогольным напитком — крепость его составляет порядка одного градуса. Отсюда, кстати, в русском языке появилось слово «квасить». И именно по этой причине, а также по ряду других причин, он, как выясняется, не так уж и полезен, как считалось ранее.

— Действительно, квас — это алкогольный напиток, потому что он изготавливается на основе брожения, — рассказывает микробиолог ферментного цеха экспериментального завода Академии наук Валентина Титова . — Даже если в процессе изготовления содержание алкоголя сведено к минимуму, то квас все-равно будет слабоалкогольным. И это считается наиболее вредным, так как при питье алкоголь не ощущается. Однако организм привыкает к алкоголю, что впоследствии может сыграть негативную роль. Особенно для тех людей, которые привержены к наркологическим заболеваниям.

Тем более, что, напомним, квас готовится из солода и меда, которые содержат сахар.

— И, естественно, и солод, и мед противопоказаны людям с сахарным диабетом, — рассказывает диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва. — Также квас противопоказан людям с онкологическими предрасположенностями, беременным и кормящим женщинам, а также детям до семи лет.

Со слов диетолога квас также повышает уровень эстрогенов (подкласса стероидных женских половых гормонов) в организме. Так что, мужчинам лучше употреблять его умеренно. Рецепт классического кваса

Сухари из бородинской булки весом 0,5 килограмма засыпать в емкость для дальнейшего брожения и сверху залить 5 литрами охлаждённой кипяченной воды. После этого тара прикрывается плотной тканью или полотенцем и ставится в темное и теплое место на сутки.

Через 24 часа получившуюся жидкость сливают через сито с марлей. Сухари тщательно отжимаются и выбрасываются.

К суслу добавляется 200 граммов сахарного песка и 7 граммов быстродействующих дрожжей. Горлышко емкости прикрывается многослойной марлей или тканью и ставится в темное и теплое место еще на 15 часов.

Через определённое время готовый напиток сливается с осадка, при необходимости дополнительно сахарится, герметично закрывается и убирается охлаждаться.

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