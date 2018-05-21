Продукт недели: стручковый горох

5 интересных фактов Стручковый горох часто встречается под названием «сахарный горох» или «манжту», что означает «все съедобно». Молодые стручки настолько нежные и сладкие, что их действительно можно есть целиком. Во Франции молодой горох считался изысканным блюдом, его подавали только высокочтимым персонам, к королевскому столу, а в Древнем Риме он считался пищей бедняков. А немцы с давних времен готовили из стручкового гороха суп с ветчиной. Питательная ценность гороха в два раза выше того же картофеля. Именно поэтому основной пищей на Руси во время поста был как раз горох. Им можно быстро насытиться, при этом горох не содержит много сахара или других вредных компонентов. Стручковый горох богат витаминами и аминокислотами. Так, витаминов В, РР в нем больше, чем в грубых сортах хлеба. Также горох богат ретинолом, жирами, белками. Молодой горох прекрасно подходит для приготовления мусса, заливного, его добавляют в омлет, кладут в пасту, лапшу, рис, запеканку. Особенно этот горошек популярен в американской и китайской кухнях. Запеканка с молодым горошком Вам понадобится: 2 молодых кабачка 2 горсти молодого горошка в стручках 5 зубчиков чеснока 1 пучок укропа 1 стакан сметаны 1 яйцо 1 ч. ложка сливочного масла соль и черный перец — по вкусу Приготовление: Кабачки нарезать тонкими кружками, посолить, выложить в дуршлаг и оставить на 15 минут, чтобы из них ушла лишняя влага. Горох помыть, оборвать хвостики и бланшировать две минуты в кипящей воде. Зелень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс. Смешать с зеленью. К зелени и чесноку добавить сметану, посолить и поперчить. Смазать форму маслом, выложить слоями кабачки, пересыпая их горошком и смазывая взбитым яйцом. Залить сметанным соусом, запекать в духовке при 180 градусах около 40 минут. Приятного аппетита! Фото: Shutterstock