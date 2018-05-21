Как убрать за неделю живот и ляшки: супер диета

Диеты всегда была и будет очень важной темой для многих девушек. Чтобы убрать все недостатки и скинуть лишние кг навсегда требуются месяца, а в некоторых случаях и года. Но что же делать, если за неделю нужно похудеть на 7 кг, например, к важному мероприятию? И при этом убрать живот и ляшки. Как достичь таких шикарных результатов? Читайте в нашей статье!

Основы

Итак, главными спутниками в похудении для вас должны быть спорт и правильное питание. Но, когда похудеть нужно всего за 7 дней, 95% надежд стоит возлагать именно на диеты. Спорт в данном случае поможет лишь немного подтянуть формы.

Важно! Короткие и эффективные диеты — всегда большой стресс для организма, поэтому без большого вреда для здоровья к ним можно прибегать всего пару раз в год.

А также нельзя исключать, что после такой экспресс-диеты ваши потерянные килограммы вернутся, как только вы снова начнёте питаться в соответствии со своим привычным рационом. Но и этого можно избежать, упорядочив своё питание не только на время диеты, но и после выхода из неё.

Диетологи советуют в первую очередь вычеркнуть из своего ежедневного списка покупок данные продукты:

мучные изделия;

конфеты и прочие десерты, содержащие много сахара;

сладкие газированные напитки;

продукт быстрого питания.

Когда мы разобрались с основными нюансами быстрого похудения и его последствиями, можно перейти непосредственно к диетам.

Диета «6 лепестков»

О данном виде похудения наверняка слышали все девушки и женщины, хоть раз интересовавшиеся быстрыми диетами. Она считается одной из самых эффективных и менее вредных для здоровья, так как в ней нет слишком жёстких ограничений. Вся суть «шести лепестков» заключается в том, что на протяжении 6 дней ежедневно нужно есть блюда, приготовленные из одного определённого вида продуктов. Причём последовательность дней нужно соблюдать чётко, не выкидывая и не заменяя ни одного пункта. Так, вы точно получите желаемый результат.

Порядок дней:

Рыбный. Это один из самых полезных дней в диете «6 лепестков». За сутки вы можете съесть 4-5 порций блюда, но итоговая масса съеденного продукта не должна превышать 500 г.

Овощной. В этот день можно съесть до 1,5 кг любых овощей. Употреблять их стоит в сыром виде. Вы также можете приготовить овощи в пароварке или сделать из них смузи.

Куриный. В этот день, как и в рыбный, можно съесть до 500 г продукта, разделив их на несколько порций. Что касается приготовления, то наиболее полезным мясо курицы будет после варки.

Злаковый. На четвёртые сутки можно съесть не только 200 г всевозможных круп, но даже цельнозерновой хлеб. Перед варкой замочите крупы минимум на 5 часов. Это поможет организму легко усвоить их.

Творожный. Так как творог относится к белковым продуктам, его тоже нельзя съесть более чем 500 г за день. При покупке творога выбирайте только натуральный творог. Творожный продукт, творожная масса и прочие продукты, на вкус похожие на творог, не подойдут.

Фруктовый. В последний день диеты вы можете съесть 1,5 кг фруктов.

Для достижения наилучшего результата седьмой день можно сделать днём голодания.

«Любимая диета»

Эффективная щадящая диета не об этом ли мечтают миллионы девушек по всему миру? И такая диета существует. Её результаты оценили многие диетологи, поэтому «Любимая» диета и получала такое название. Есть сведения, что некоторые за неделю такой диеты сбрасывали 10 кг. А всё потому, что она прекрасно ускоряет метаболизм (обмен веществ).

Диета также рассчитана на 7 дней, на протяжении каждого из которых нужно придерживаться определённого рациона:

Питьевой. Питьевые дни являются основой этой диеты. В течение питьевых дней можно употреблять только жидкие продукты питания, такие как: вода; соки без сахара; нежирный йогурт без добавок (но не обезжиренный!); нежирный кефир (но не обезжиренный!); молоко; чай без сахара; кофе без подсластителей; бульон.

Овощной. Овощной день наполнит ваш организм клетчаткой и другими полезными микроэлементами. Выбирайте любые овощи, кроме картофеля, готовьте их на пару, гриле или ешьте просто в сыром виде и наслаждайтесь.

Питьевой. Своё питание в этот день следует осуществлять так же, как и в первый.

Фруктовый. Можно есть любые фрукты и ягоды! Единственное, стоит быть осторожней с виноградом и бананами, так как они очень калорийны.

Белковый. В этот день можно есть продукты, содержащие много белка: куриная грудка; яйца; творог; морепродукты; рыба; йогурт. Но следите за количеством: за день можно съесть максимум 5 небольших порций

Питьевой.

Сбалансированный. В последний можно порадовать свой организм разнообразным рационом. Позавтракать можно омлетом из 2 яиц, в качестве перекуса съесть небольшую порцию фруктового салата, обед — суп с овощами и курицей, второй перекус — творог и кефир, в качестве ужина прекрасно подойдёт овощной салат.

include_poll379

Как убрать ляшки

Небольшой комплекс упражнений, способствующий похудению в области ляшек.

Приседания. Поставьте ноги вместе, руки соедините в кулак перед лицом. Приседайте и, создав ногами угол 90 градусов, выпрямляйтесь. Спина в течение всего упражнения должна быть прямой. Если задача кажется слишком лёгкой, при подъёме делайте пружинку. Повторите 25 раз.

Усложнённые приседания. Поставьте ноги вместе, присядьте, отведите ногу широко, сделайте пружинку. Не вставая, поставьте ногу на прежнее место, сделайте пружинку и встаньте. Руки держите перед собой. Повторите упражнение 10 раз на каждую ногу.

Выпады по диагонали. Встаньте ровно, руки перед собой. Поочерёдно отводите каждую ногу назад, но не прямо, а по диагонали. Чтобы задняя часть бедра лучше тянулась, тяните живот к колену. Повторите комбинацию 15 раз на каждую ногу.

Махи ногами. Встаньте на колени, руки поставьте на пол. Поочерёдно поднимайте ноги и описывайте ими полукруг в воздухе, с каждой стороны дотрагиваясь носком до пола. Если упражнение кажется лёгким, добавьте утяжелители. Сделайте 25 повторов на каждую ногу.

Подъём бедра. Встаньте на колени, руки поставьте на пол перед собой. Отводите ногу в согнутом состоянии так, чтобы она была почти параллельна полу. Тело держите ровно, не раскачивайтесь, так как подъём ноги должен осуществляться только благодаря мышцам. При необходимости добавьте на ноги утяжелители. Количество повторов 15-20 раз на каждую ногу.

Если после комплекса у вас не сильно устали мышцы, повторите его ещё 1-2 раза.

4 упражнения против обвисшего живота

Простой комплекс из 4 упражнений, на выполнение которого у вас уйдёт около 5 минут. Каждое упражнение выполняйте в течение одной минуты, делая между движениями небольшие перерывы.

Перед началом занятий желательно немного размяться.

Прыжки в планке. Встаньте в планку на локтях так, чтобы всё тело было на одной линии. Не прогибайтесь слишком сильно в области поясницы. В прыжке разводите ноги, после чего соединяйте. Если для вас пока сложно делать упражнение непрерывно в течение минуты, делайте его 30 секунд, отдыхайте и прыгайте ещё 30 секунд.

Радуга. Лягте на пол, руки расправьте по сторонам. Поднимите прямые ноги перпендикулярно полу и начните вырисовывать ими радугу. Не пытайтесь достать ногами до пола, а отводите их в сторону, насколько это возможно. Не отрывайте лопатки и руки от пола.

Альпинист. Разместите тело на 4 опорных точках, ноги и руки выпрямлены. Поясницу немного округлите наружу. По очереди сгибайте ноги и пытайтесь дотянуться ими-то живота. Делайте упражнение быстро, как будто бежите на месте. Мышцы пресса должны напрягаться в течение всего выполнения упражнения.

Ласты. Лягте на спину, руки вытяните вдоль тела. Приподнимите ноги от пола и делайте ими короткие движения вверх-вниз. Представьте, будто бьёте ногами об воду. Верхнюю часть спины не отрывайте от пола, для этого немного выгните спину в области талии.

Секреты успешного похудения

Помимо диет и физических нагрузок, похудеть помогут некоторые приспособления и народные методы. Но действовать они будут только в том случае, если использовать их в комплексе с правильным питанием и спортом, поодиночке они оказывают слабый эффект.

Итак, сначала разберёмся с народными методами, затем перейдём к специальному агрегату для похудения:

Похудение при помощи соды. Наберите целую ванну и растворите в ней 300 г пищевой соды. Момент с растворением очень важен, поэтому проследите, чтобы сода растворилась вся и не осела нигде на дне. Лягте в ванну, чтобы вода полностью покрывала ваше тело. В первый раз проводить в такой воде можно максимум 10 минут иначе на коже могут возникнуть ожоги. С каждым разом увеличивайте время до 30 минут. Если вы почувствуете сильный дискомфорт сразу же вылезайте из ванны, так как это народный метод и нет гарантии, что он подойдёт всем.

Очищение организма водой. Это тот способ, который точно сработает и не причинит организму никакого вреда. Диетологи неоднократно говорили о пользе воды для всего тела. Рассчитайте свою норму, разделив свой вес на 20. Полученное число и будет количеством литров, необходимых вашему организму. Но и превышать эту норму не стоит, так как это будет огромной нагрузкой на почки.

Массаж. Польза массажа ничуть не меньше, чем польза воды. Процедуры массажа способствуют не только снижению веса, но и общему тонизированию тела. Сейчас существуют целые массажные комплексы, предназначенные для желающих быстро похудеть.

Термопояс. Его надевают на талию и носят весь день. Он поможет без особых усилий уменьшить талию на несколько см и сделать живот более плоским.

Это были самые действенные диеты, упражнения и прочие способы, которые помогут сбросить вес всем желающим. Но перед тем как пробовать их на себе, проконсультируйтесь с врачом, ведь только он может дать точный ответ подходит вам тот или иной метод или нет.