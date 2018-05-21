Готовим варенье из вишни Пятиминутка

Варенье «Пятиминутка» из вишни без косточек — это сладкое лакомство, которое имеет насыщенный вкус и аромат. Десерт можно готовить только на основе вишни, или же с добавлением других ягод, фруктов, орехов и добавок.

Хотя готовится лакомство довольно долгое время, сам процесс варки прост в исполнении. Многие повара называют варенье «Царским», так как аристократам подавали десерт без косточек.

Существует масса вариантов приготовления сладости, у каждой хозяйки имеется свой уникальный вариант варки варенья. Кто-то для вязкости добавляет желатин и пектин, другим больше нравиться жидкое варенье. Для вкуса используют грецкие орешки, апельсиновую цедру, сок лимона, а также коричный порошок и различные виды ягод.

yandex_ad_1 Необязательно готовить сладость из одного компонента, в качестве дополнения можно положить в десерт немного абрикосов, крыжовника или смородины.

Вишневое варенье с лимоном

Такое варенье не получается слишком сладким, оно всегда имеет легкую кислинку. В итоге мы получаем бесподобное лакомство, которое понравится всем домашним.

Ингредиенты:

сахарный песок — 1 кг;

вишня спелая — 1,2 кг;

лимон крупный — 1 штука.

Процесс приготовления:

Берем необходимое количество ягод, а затем промываем в воде и перебираем, чтобы удалить все гнилые ягоды. Важно использовать только целые и качественные вишни. После этого удаляют косточки, чтобы варенье вышло вкусным и ароматным.

Готовую вишню пересыпают в кастрюлю, где будут готовить десерт, сверху ягоды посыпают сахарным песком.

Лимон промывают и ошпаривают кипятком, после чего натирают на терке цедру цитруса, выдавливают сок и добавляют все к вишне.

На плите зажигают медленный огонь, варенье следует довести до момента кипения, при этом постоянно помешивая десерт. Если на поверхности образуется пена, ее сразу снимают.

Варят десерт пять минут и убирают кастрюлю с плиты, после чего варенье накрывают марлей и оставляют на двенадцать часов. Таким образом, повторяют варку три раза по пять минут, это даст возможность сохранить ягоды целыми.

Готовый десерт отправляют в стерилизованные банки, после чего закрывают варенье крышками и убирают на хранение.

yandex_ad_2 Лакомство будет отлично храниться долгое время, если поместить его в прохладное место. Когда дома нет кладовки, можно использовать холодильник. В итоге получается очень вкусное варенье из вишни «Пятиминутка» без косточек.

Классический вариант в мультиварке

Когда у хозяек появились мультиварки, процесс приготовления пищи стал намного проще. Но не многие знают, что в приборе можно не только готовить первые и вторые блюда, но и варить ароматное варенье. Приготовить этот десерт в мультиварке намного проще, чем в обычной кастрюле на плите.

Ингредиенты:

сахарный песок — 1,2 кг;

вишня без косточек — 1,4 кг;

вода кипяченая — 1 стакан.

Процесс приготовления:

В чашу для варки варенья наливают воду, а затем отправляют туда же весь сахарный песок. После этого хорошо перемешивают сахар с водой, чтобы вода полностью пропитала сахар. Чашу помещают в прибор и ставят на режим готовки на пару. Достаточно 20 минут.

Вишню подготавливают заранее, после чего отправляют ее в емкость с сахарным сиропом. Мультиварку же переводят на режим приготовления супа, но при этом крышку закрывать не следует. Во время варки образуется пенка, которую необходимо убрать. После этого крышку закрывают и оставляют десерт вариться до отключения прибора.

Готовый десерт следует разлить по чистым банками, а затем закрыть крышками и дать остыть. Только после остывания можно отправить лакомство на хранение.

Если хозяйка хочет получить более густое варенье, то в него следует добавить половину лимона, который был перекручен мясорубкой. Когда процесс приготовления будет завершен, в варенье добавляют ложку глицерина.

Такое варенье не только на долгое время сохранит свои вкусовые качества, но и поможет в период простуды и гриппа.

Варенье из вишни с пектином

Отличный вариант приготовления варенья из вишни «Пятиминутка» без косточек, в состав которого входит небольшое количество сахарного песка, а также петин.

Ингредиенты:

спелая вишня — 1,3 кг;

пектин — 12 грамм;

сахарный песок — 620 грамм.

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Процесс приготовления:

Вишню промывают и перебирают, а затем удаляют из ягод косточки. Продукт укладывают в большую кастрюлю для варки варенья.

К ягодам добавляют сахарный песок, оставив около трех ложек для того, чтобы перемешать с пектином.

Вишня смешивается с сахарным песком и оставляется на несколько часов, чтобы плоды дали сок. За это время сахарный песок успеет раствориться.

Как только вишня даст сок, можно продолжать процесс приготовления десерта. Для этого кастрюлю помещают на слабый огонь, и варят варенье несколько минут, при этом постоянно помешивая, чтобы лакомство не пригорело. Как только варенье закипит, его варят около пяти минут, убирая пенку.

Пока варенье будет вариться, следует смешать пектин с сахарным песком, а затем добавить готовую смесь в кипящее лакомство и перемешать.

Через три минут следует снять кастрюлю с огня, иначе пектин потеряет свои свойства.

Готовый десерт переливают в банки и закрывают крышками.

Варенье с желатином

Довольно необычный вариант приготовления вишневого лакомства, в итоге получается не только сохранить ягоды целыми, но и сделать десерт более густым, похожим на желе. Чтобы приготовить такое варенье, придется потратить около двух часов, не считая подготовки вишни.

Ингредиенты:

желатин — 12 грамм;

вишня без косточек — 1,3 кг;

вода очищенная — 750 мл;

сахарный песок — 340 грамм.

Процесс приготовления:

Сначала ягоды промывают и заливают необходимым количеством воды, после чего помещают емкость на огонь и доводят ягоды в воде до кипения. Варят все около пяти минут.

После этого берется желатин и разводится в воде так, как это указано в инструкции, после чего состав добавляют к вишне, туда же всыпают сахарный песок.

На медленном огне лакомство продолжают варить до того момента, пока оно не закипит. После этого десерт разливают по банкам.

С абрикосом

Это варенье получается очень ароматным, так как абрикосы придают десерту неповторимый запах. Лакомство можно готовить не только с абрикосами, но и со сливами или с добавлением смородины.

Ингредиенты:

абрикосы спелые — 220 грамм;

вишня без косточек — 310 грамм;

вода очищенная — 100 мл;

сахарный песок — 260 грамм.

Процесс приготовления:

Абрикосы и вишню промывают, а затем из ягод удаляют косточки, после чего вишню складывают в кастрюлю, а абрикосы разделяют на дольки.

В кастрюлю добавляют воду и необходимое количество сахарного песка, составляющие помещают на огонь и ждут закипания.

Как только ягоды в сиропе закипят, им дают провариться не более пяти минут, после чего снимают кастрюлю с огня.

Можно повторить такой метод варки несколько раз, а затем переложить варенье в банки.

С шоколадом

Такой десерт не получится сохранить на зиму, но зато можно просто побаловать себя сладким лакомством из вишни и шоколада.

Ингредиенты:

вишня без косточек — 520 грамм;

сахарный песок — 220 грамм;

вода питьевая — 55 мл;

сок лимона — 1 ложка;

темный ром или качественный коньяк — 100 мл;

шоколад горький — 120 грамм.

Процесс приготовления:

В большую емкость пересыпают плоды вишни, а затем добавляют туда воду и сок лимона.

Составляющие присыпают сахарным песком и отправляют на плиту, чтобы вишня в сиропе начала кипеть, в процессе важно помешивать варенье.

Огонь немного убавляют, и в массу наливают сто миллилитров коньяка или темного рома, перемешивают и варят еще 25 минут.

В варенье укладывают дольки черного шоколада, а затем варят лакомство до того момента, пока шоколад не растопится.

Советы хозяйкам

Чтобы вишневое лакомство действительно получилось вкусным и ароматным, важно придерживаться нескольких основных правил:

варенье при варке лучше перемешивать деревянной лопаткой, так в десерте сохранится большее количество полезных витаминов;

для варки не используется посуда из алюминия, так как она легко окисляется, и может испортить продукт;

длительность варки зависит от того, какой рецепт выбрала хозяйка, какие-то десерты варят не более пяти минут, другие же требуют более длительного приготовления;

если варенье варится в несколько подходов, то между варкой важно делать перерыв в 12 часов, а хранят десерт не в холодильнике, а на плите.

При появлении пенки, ее следует снимать, а чтобы десерт точно не испортился, на поверхность десерта насыпают сахарный песок. Это процедура проводится после разливания варенья по банкам.