Пять вкусных рецептов разного домашнего кваса 

Квас пользуется большой популярностью в летний сезон. Этот легкий напиток с кисловатым вкусом прекрасно охлаждает в знойный день и успешно справляется с жаждой.
Мало кто знает, но до XII века квас был крепче, чем современное пиво. Именно с того времени и пошло слово «квасить», которое часто связывают с употреблением алкогольных напитков. Сегодня квасом называют напиток, который приготовлен на основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба. В квас часто добавляют пахучие травы, мед, фрукты и ягоды.
Насчитывается множество рецептов кваса. Мы отобрали для вас самые лучшие и собрали в одной подборке. Обязательно попробуйте приготовить в этом сезоне квас по каждому из этих рецептов.
Вам понадобятся:
Ржаной хлеб — 500 г;
Сахар — 100 г;
Вода — 4 л.
Способ приготовления:
Порежьте ржаной хлеб на крупные кусочки. Выложите хлеб на дно банки.
Всыпьте в банку 50 грамм сахара. Влейте в банку 2 литра теплой воды.
Сложите марлю в несколько раз и накройте ей горлышко банки. Завяжите.
Оставьте банку в теплом месте на 2 дня.
Через два дня слейте из банки получившуюся жидкость, а гущу оставьте на дне.
Всыпьте оставшийся сахар, добавьте ломтик ржаного хлеба и еще 2 литра воды.
Снова обвяжите горлышко банки марлевой тряпкой, сложенной в несколько раз. Оставьте в теплом месте на один день.
После процедите готовый квас. Готово!
Вам понадобятся:
Неочищенный овес — 250 г;
Изюм — 10 шт;
Вода — 6 л;
Сахар — 200 г.
Способ приготовления:
Овес переберите и тщательно промойте под проточной водой. Пересыпьте его в банку и всыпьте в нее изюм.
Влейте в банку 3 литра воды комнатной температуры. Затем добавьте 100 грамм сахара и хорошенько все перемешайте.
Накройте банку марлей, сложенной в несколько раз, и оставьте в теплом месте на 4 дня. В результате должна получиться жидкость густой консистенции, напоминающая кисель.
Слейте получившуюся жидкость через марлю.
Всыпьте в банку к овсу еще 100 грамм сахара, влейте еще 3 литра воды. Снова все хорошенько перемешайте. Сахар должен полностью раствориться.
Оставьте банку с напитком при комнатной температуре ещё на 4 дня.
Перед подачей процедите квас.
Вам понадобятся:
Крупная свекла — 2-3 шт;
Вода — 2 л;
Сахар — 50 г;
Ржаной хлеб — 1 ломтик;
Чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления:
Свеклу очистите и натрите на крупной тёрке.
Выложите свеклу на дно стеклянной банки и залейте 2 литрами чуть теплой воды.
Всыпьте в банку сахар.
Добавьте ломтик ржаного хлеба и измельченный чеснок.
Хорошенько перемешайте содержимое банки и накройте ее сложенной в несколько раз марлей. Завяжите.
Оставьте банку при комнатной температуре на три дня.
Получившуюся жидкость процедите и перелейте обратно в банку. Отправьте квас на пару дней в холодильник, чтобы он «дошел».
Вам понадобятся:
Средние яблоки — 3 шт;
Вода — 1 л;
Сухие дрожжи — 1/2 чайной ложки;
Сахар — 50–100 г;
Лимонный сок — по вкусу.
Способ приготовления:
Яблоки промойте под проточной водой, очистите, удалите сердцевину и крупно порубите.
Поместите яблоки в среднюю кастрюлю. Залейте их горячей водой и доведите до кипения на средне-сильном огне. После готовьте яблоки еще 5 минут. Затем снимите кастрюлю с огня и остудите. Отвар должен стать теплым.
Перелейте немного отвара с помощью половника в отдельную миску. Растворите в нем сухие дрожжи. Оставьте на 15 минут.
Когда в миске появится пенка, перелейте ее содержимое в кастрюлю с ломтиками яблок.
Всыпьте в кастрюлю сахар и добавьте немного лимонного сока. Перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.
Накройте кастрюлю сложенной в несколько раз марлей. Оставьте на 12 часов.
Процедите получившийся квас, а затем отправьте в холодильник на пару часов.
Вам понадобятся:
Рябина — 1кг;
Вода — 4 л;
Сахар — 0,5 кг;
Сухие дрожжи — 20 г.
Способ приготовления:
Вскипятите кастрюлю воды.
Ягоды рябины пересыпьте в металлический дуршлаг. Подержите их в кипящей воде в течение 5 минут.
Переложите ягоды в кастрюлю. Хорошенько разомните вилкой, а затем залейте водой и поставьте на средний огонь на 10 минут.
Слейте получившийся отвар, а затем процедите его через марлю.
Всыпьте в кастрюлю сахар. Размешайте.
Когда отвар остынет, добавьте в него сухие дрожжи. Оставьте на 2-3 часа.
После разлейте квас по бутылкам и закупорьте. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня.