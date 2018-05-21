Пять вкусных рецептов разного домашнего кваса

Квас пользуется большой популярностью в летний сезон. Этот легкий напиток с кисловатым вкусом прекрасно охлаждает в знойный день и успешно справляется с жаждой.

Мало кто знает, но до XII века квас был крепче, чем современное пиво. Именно с того времени и пошло слово «квасить», которое часто связывают с употреблением алкогольных напитков. Сегодня квасом называют напиток, который приготовлен на основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба. В квас часто добавляют пахучие травы, мед, фрукты и ягоды.

Насчитывается множество рецептов кваса. Мы отобрали для вас самые лучшие и собрали в одной подборке. Обязательно попробуйте приготовить в этом сезоне квас по каждому из этих рецептов.

Вам понадобятся:

Ржаной хлеб — 500 г;

Сахар — 100 г;

Вода — 4 л.

Способ приготовления:

Порежьте ржаной хлеб на крупные кусочки. Выложите хлеб на дно банки.

Всыпьте в банку 50 грамм сахара. Влейте в банку 2 литра теплой воды.

Сложите марлю в несколько раз и накройте ей горлышко банки. Завяжите.

Оставьте банку в теплом месте на 2 дня.

Через два дня слейте из банки получившуюся жидкость, а гущу оставьте на дне.

Всыпьте оставшийся сахар, добавьте ломтик ржаного хлеба и еще 2 литра воды.

Снова обвяжите горлышко банки марлевой тряпкой, сложенной в несколько раз. Оставьте в теплом месте на один день.

После процедите готовый квас. Готово!

Вам понадобятся:

Неочищенный овес — 250 г;

Изюм — 10 шт;

Вода — 6 л;

Сахар — 200 г.

Способ приготовления:

Овес переберите и тщательно промойте под проточной водой. Пересыпьте его в банку и всыпьте в нее изюм.

Влейте в банку 3 литра воды комнатной температуры. Затем добавьте 100 грамм сахара и хорошенько все перемешайте.

Накройте банку марлей, сложенной в несколько раз, и оставьте в теплом месте на 4 дня. В результате должна получиться жидкость густой консистенции, напоминающая кисель.

Слейте получившуюся жидкость через марлю.

Всыпьте в банку к овсу еще 100 грамм сахара, влейте еще 3 литра воды. Снова все хорошенько перемешайте. Сахар должен полностью раствориться.

Оставьте банку с напитком при комнатной температуре ещё на 4 дня.

Перед подачей процедите квас.

Вам понадобятся:

Крупная свекла — 2-3 шт;

Вода — 2 л;

Сахар — 50 г;

Ржаной хлеб — 1 ломтик;

Чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления:

Свеклу очистите и натрите на крупной тёрке.

Выложите свеклу на дно стеклянной банки и залейте 2 литрами чуть теплой воды.

Всыпьте в банку сахар.

Добавьте ломтик ржаного хлеба и измельченный чеснок.

Хорошенько перемешайте содержимое банки и накройте ее сложенной в несколько раз марлей. Завяжите.

Оставьте банку при комнатной температуре на три дня.

Получившуюся жидкость процедите и перелейте обратно в банку. Отправьте квас на пару дней в холодильник, чтобы он «дошел».

Вам понадобятся:

Средние яблоки — 3 шт;

Вода — 1 л;

Сухие дрожжи — 1/2 чайной ложки;

Сахар — 50–100 г;

Лимонный сок — по вкусу.

Способ приготовления:

Яблоки промойте под проточной водой, очистите, удалите сердцевину и крупно порубите.

Поместите яблоки в среднюю кастрюлю. Залейте их горячей водой и доведите до кипения на средне-сильном огне. После готовьте яблоки еще 5 минут. Затем снимите кастрюлю с огня и остудите. Отвар должен стать теплым.

Перелейте немного отвара с помощью половника в отдельную миску. Растворите в нем сухие дрожжи. Оставьте на 15 минут.

Когда в миске появится пенка, перелейте ее содержимое в кастрюлю с ломтиками яблок.

Всыпьте в кастрюлю сахар и добавьте немного лимонного сока. Перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.

Накройте кастрюлю сложенной в несколько раз марлей. Оставьте на 12 часов.

Процедите получившийся квас, а затем отправьте в холодильник на пару часов.

Вам понадобятся:

Рябина — 1кг;

Вода — 4 л;

Сахар — 0,5 кг;

Сухие дрожжи — 20 г.

Способ приготовления:

Вскипятите кастрюлю воды.

Ягоды рябины пересыпьте в металлический дуршлаг. Подержите их в кипящей воде в течение 5 минут.

Переложите ягоды в кастрюлю. Хорошенько разомните вилкой, а затем залейте водой и поставьте на средний огонь на 10 минут.

Слейте получившийся отвар, а затем процедите его через марлю.

Всыпьте в кастрюлю сахар. Размешайте.

Когда отвар остынет, добавьте в него сухие дрожжи. Оставьте на 2-3 часа.

После разлейте квас по бутылкам и закупорьте. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня.