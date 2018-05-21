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Рецепт дня: гурьевская каша
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Рецепт дня: гурьевская каша 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
352 calories
Гурьевская каша
Вкусный завтрак и десерт из манной каши от сети кафе-пекарен «Хлеб насущный». Гурьевская каша СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 352 ккал
Ингредиенты
Молоко 30 г Молоко (топлёное) 40 г Манная крупа 40 г Сливки 40 г Молоко (сгущённое варёное) 20 г Сахар 10 г Творог (обезжиренный) 20 г Клубника (свежая) 2-3 шт. Гранола по вкусу Корица по вкусу Мята по вкусу
Соедините молоко, сливки и варёную сгущёнку, перемешайте до полного растворения сгущёнки.
В кастрюле на огне растопите сахар до состояния карамели.
Залейте жжёный сахар приготовленной смесью и доведите до кипения.
Добавьте клубнику, творог, взбейте всё блендером, поставьте на огонь и снова доведите до кипения.
Добавьте манную крупу и поварите ещё несколько минут, до готовности каши.
Выложите кашу в горшочек, нарежьте клубнику слайсами.
Добавьте корицу и мяту, декорируйте гранолой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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Запись «Рецепт дня: гурьевская каша» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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