Овощные приметы и суеверия

Весна у огородника — время серьезных дел и забот. Но надо ведь и отдыхать, согласны? Эта статья адресована, в первую очередь, тем, кто не склонен на все смотреть с излишней серьезностью, кому не чуждо любопытство и толика легкомыслия, для кого «суеверие» — не ругательное слово, а еще один взгляд на мир. Может быть, отличный от нашего — рационального и основанного на строгих научных знаниях, — но все равно интересный. Если все это не про вас — не читайте дальше, пожалуйста.

Овощи и травы издавна наделяли не только целебными, но и магическими свойствами

Речь у нас пойдет о приметах, верованиях и суевериях, связанных с овощами и пряной зеленью, о магических свойствах, которыми наши предки наделяли эти растения. Ну а верить этому или не верить — каждый сам решает.

Подушечка с семенами аниса отгонит дурные сны Ему приписывают способность защищать, оберегать. Если вас мучают ночные кошмары, сделайте небольшую подушечку, наполненную семенами аниса, и кладите ее под голову — дурные сны обойдут вас стороной. Отогнать любое зло от жилища помогут свежие листья растения, разложенные в доме.

Базилик

Эта ароматная трава, по поверьям, не только защищает и очищает от зла, но и привлекает любовь, помогает раскрыть истинные чувства. В Восточной Европе существовала даже такая примета: если мужчина примет веточку базилика из рук женщины, он непременно полюбит ее.

Базилик помогает раскрыть истинные чувства

Считается, что запах базилика помогает преодолеть разногласия и порождает симпатию между людьми. Желая привлечь любимого, девушки натирали кожу свежими листочками, добавляли веточки засушенного базилика в ароматические мешочки, которые носили при себе или хранили в доме. При помощи базилика можно проверить верность партнера: если свежее растение моментально вянет на чьей-либо руке — перед вами любитель «ходить налево». Подруга хочет похудеть, но не способна устоять перед соблазном вкусной еды? Тайком (это важно!) подложите под ее тарелку веточку базилика — старинное суеверие утверждает, что ни кусочка с этой тарелки она съесть не сможет. А подаренный на новоселье базилик в горшочке обязательно принесет в дом удачу и благополучие. Дачникам на заметку: говорят, что базилик не пускает на участок пьяниц, коз и… скорпионов:)

Горох

Сажайте горох, когда рядом играют дети

Собираясь сажать горох, не гоните с огорода детвору — пусть играют рядом с грядкой, тогда и урожай будет знатный. А если случайно просыпали горох в доме, нужно проследить, чтобы никто его не топтал — иначе быть ссоре.

Капуста

В европейских странах были популярны гадания на капусте о суженом. Немецкий вариант требует времени. Сперва по весне нужно посадить в одну лунку брюкву и капусту, нашептав имена влюбленных. Потом все лето за посадками ухаживать и дожидаться урожая. Если оба овоща порадовали — свадьбе быть, если же нет — считали, что счастья этой семье не видать, а потому и свадьбу играть не следует.

В Европе на капусте гадали о суженом

Девушки, у которых женихов пока нет, гадали иначе. На День Всех Святых подружки парами, взявшись за руки, шли на огород, непременно с закрытыми глазами. И вот так, вслепую, срывали по кочану капусты каждая. А потом внимательно разглядывали то, что досталось, и делали выводы: размер и внешний вид кочана должны были рассказать, хорош ли собой суженый, а вкус — поведать о его характере; оставшаяся на корнях земля говорила о достатке будущего мужа. Кстати, высадка капустной рассады — дело очень серьезное. Во всяком случае, по поверью, смеяться во время такой работы нельзя категорически — иначе листья сморщатся.

Кориандр

Амулет с семенами кориандра укрепляет любовь

Из семян кориандра делают простейший амулет: насыпают их в небольшой полотняный мешочек, завязывают и носят при себе. Считается, что он укрепляет любовь, а также избавляет своего владельца от головных болей. Если такой амулет носит беременная, ее ребенок будет отличаться изобретательностью и находчивостью.

Лук репчатый

Считается, что это растение обладает мощными защитными свойствами, способно изгонять нечистую силу, очищать пространство. Если хотите избавить свое жилище и домочадцев от любых напастей, разложите по дому или квартире луковицы (целые или разрезанные на половинки) — по поверью, они будут впитывать все зло и болезни. А если все-таки кто-то в семье захворал, повесьте на спинку его кровати большую луковицу (непременно красного сорта) — больной быстрее поправится.

Лук от любого зла защитит

Чтобы недобрые силы не проникли в дом, кладут на подоконник небольшую белую луковицу, плотно утыканную портновскими булавками с черными головками. А можно просто выращивать лук на подоконнике — и свежая витаминная зелень, и надежный щит против зла. Кстати, цветы лука тоже обладают защитными свойствами. Те, кого одолевают сомнения, кто никак не может сделать выбор, принять какое-то важное решение, могут погадать на луке — он подскажет. Правда, ответа придется подождать. Берут одинаковые луковицы, пишут на каждой один из вариантов решения и убирают их в темное место. Выбор определит та, что прорастет первой. А еще можно положить луковицу под подушку на ночь — сон, который приснится, будет вещим. На свадьбе кидали луковицу вслед невесте — считалось, что это убережет ее от слез в замужестве. А вот луковую шелуху и очистки на землю бросать не следует — говорят, что так можно свой достаток выбросить. Чтобы деньги водились, шелуху надо сжечь в камине или печке.

Мята притягивает деньги и посылает вещие сны Мята разная бывает, но связанные с ней поверья — одинаковые. Например, утверждают, что мята способна привлекать деньги. Все, что для этого нужно, — носить в кошельке или бумажнике несколько листочков. Если веточку мяты положить под подушку, можно увидеть во сне свое будущее, а повязанная на запястье (как браслет), она убережет от недугов.

Петрушка

Если хронически не везет, примите ванну с отваром петрушки

Если вам все время не везет — примите ванну с отваром петрушки: считается, что она изгоняет зло (в том числе, послужившее причиной хронических неудач). Петрушка, растущая на огороде, служит своеобразным оберегом, отводящим все дурное от дома, ну а в пище — разжигает страсть и дарует плодовитость. Только вот влюбленным, по поверью, резать петрушку нельзя. Лучше доверить это кому-нибудь другому, чтобы любовь свою не потерять.

Ревень

Ревень привлекает счастье и удачу

Хозяйки используют ревень для варенья и компотов, делают из него начинку для пирогов. Говорят, если угостить таким блюдом любимого, он всегда будет вам верен. Не хочется готовить? Просто порежьте стебли на кусочки и посыпьте сахаром. Такой десерт и организму на пользу пойдет, и счастье в дом привлечет. А висящий на шее кусочек ревеня на толстой нитке считается надежной защитой от болей в желудке.

Розмарин

Это растение наделяют множеством полезных свойств. Утверждают, что веточка розмарина под кроватью — надежная защита от злых чар; если положить ее под подушку, можно избавиться от ночных кошмаров, если носить в кармане — будет охранять здоровье, а если повесить на крыльце — отпугнет воров от дома.

Аромат розмарина поможет сохранить молодость

Венок из розмарина, по поверью, улучшает память. Избавиться от депрессии или просто дурного настроения помогут растертые в порошок и завернутые в льняной лоскут листочки растения (этот амулет надо носить на правой руке). Желающим подольше сохранить молодость рекомендуют принимать ванну с настоем розмарина или почаще нюхать его древесину.

Укроп

Пучок укропа над входной дверью убережет от завистников и злоумышленников

Это привычное всем нам растение считается сильным защитником от бед и злых сил. Пучок укропа, висящий над входной дверью, не пустит в дом тех, кто пришел с черными помыслами или завистью. Укроп вешали в доме, клали в колыбель к младенцу, носили при себе, насыпав в маленький мешочек. Утверждают, что он пробуждает страсть, если есть его или вдыхать аромат, а ванна с этим растением сделает вас неотразимой.

Чеснок

С древних времен чеснок считался мощным оберегом, способным защитить от многих бед. Моряки верили, что он хранит судно от кораблекрушения; римские воины ели чеснок, чтобы быть мужественными в бою, а средневековые солдаты носили его при себе как защитный амулет.

Чеснок хранит от всяческих бед По поверьям, чеснок хранит от чудовищ и злых духов (достаточно надкусить чесночный зубчик, чтобы они отступили). Повешенный над входной дверью или разложенный в доме, он отпугнет воров, завистников и нечистую силу. Верили, что спрятанный в кармане зубчик чеснока убережет невесту в день свадьбы от недобрых взглядов и порчи, а лежащий под подушкой — оберегает спящего малыша. Сегодня мы знаем про витамины и фитонциды и уже не верим «бабушкиным сказкам» о волшебных свойствах овощей и трав. Но отчего бы и не повесить на кухне связку чеснока или пучок сушеного укропа… Для красоты. И так, на всякий случай…