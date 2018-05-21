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Развесные магазинные креветки оказались ядовитыми
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Развесные магазинные креветки оказались ядовитыми 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: depositphotos.com
«Росконтроль» провел собственное тестирование приобретенных в крупных сетевых магазинах замороженных развесных креветок. Закупки были сделаны в сетях «Перекресток», «Ашан», «О'кей», «Карусель», «Виктория», Eurospar. По результатам экспертиз почти во всех образцах оказался смертельно опасный яд, рассказали в общественной организации.
«Росконтроль»:
Сразу пять образцов оказались небезопасны
Согласно тестам «Росконтроля», в креветках из магазинов «Перекресток», «Ашан» и «Карусель» содержание мышьяка в два раза превышает допустимые пределы. В креветках из магазинов «О’кей» и «Виктория» его чуть меньше, но тоже больше норматива.
По показателю содержания мышьяка в замороженных креветках эксперты признали безопасным только один образец. Это креветки, приобретенные в сети Eurospar.
В торговых сетях, в которые были направлены запросы по поводу качества креветок, в один голос утверждают, что их специалисты постоянно отслеживают качество продуктов, попадающих на прилавки. Этот аргумент не убедил экспертов «Росконтроля» и в итоге все образцы были занесены в «черный список» организации.
Нелегальные морские деликатесы изъяли из продажи во Владивостоке. Инспекторы краевого управления Россельхознадзора и полицейские обнаружили на прилавках города целый перечень подозрительных морепродуктов: краб, креветка, лососевая икра и гребешок.
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Женский форум1  Ещё 1 источник 
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