Развесные магазинные креветки оказались ядовитыми

«Росконтроль» провел собственное тестирование приобретенных в крупных сетевых магазинах замороженных развесных креветок. Закупки были сделаны в сетях «Перекресток», «Ашан» , «О'кей», «Карусель», «Виктория», Eurospar. По результатам экспертиз почти во всех образцах оказался смертельно опасный яд, рассказали в общественной организации.

«Росконтроль»:

Сразу пять образцов оказались небезопасны

Согласно тестам «Росконтроля», в креветках из магазинов «Перекресток», «Ашан» и «Карусель» содержание мышьяка в два раза превышает допустимые пределы. В креветках из магазинов «О’кей» и «Виктория» его чуть меньше, но тоже больше норматива.

По показателю содержания мышьяка в замороженных креветках эксперты признали безопасным только один образец. Это креветки, приобретенные в сети Eurospar.

В торговых сетях, в которые были направлены запросы по поводу качества креветок, в один голос утверждают, что их специалисты постоянно отслеживают качество продуктов, попадающих на прилавки. Этот аргумент не убедил экспертов «Росконтроля» и в итоге все образцы были занесены в «черный список» организации.