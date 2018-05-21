Вареные яйца: 5 идей разнообразить вкус

Трудно найти более питательную и полезную закуску для тех, кто следит за количеством потребляемых белков и углеводов, чем яйца, сваренные вкрутую. Одного вполне достаточно для утоления острого голода, двух — для «закрытия» протеинового окна после интенсивной тренировки, тремя же вполне можно объесться.

Уверены, никто из нас и близко не приблизится к рекорду Хладнокровного Люка из одноименного фильма, который на спор съел полсотни яиц, по крайней мере, без подготовки или пары-тройки интересных рецептов, в которые эти яйца войдут. Мы собрали 5 наиболее интересных способов съесть сваренные вкрутую яйца для тех, кто хочет разнообразить свое меню, а заодно и побороться за титул главного «яичного едока» наравне с Полом Ньюманом

— С овощами —

Самым простым способом сделать вареные яйца более вкусными будет подача их к столу с разнообразными свежими овощами и даже не обязательно в виде салатов! Просто нарежьте плоды и сваренные заранее яйца на удобные кусочки, чтобы получить вкусный и питательный обед, который, кстати, лучше усвоится организмом за счет синергетического сочетания ингредиентов.

— С приправой —

Данный способ подразумевает еще меньше манипуляций, чем предыдущий, но обязывает к поиску тех специй, что придутся по душе именно вам и всей вашей семье. Стандартные горчицу, майонез, красный перец и прочее можно даже не рассматривать, так как это все есть дома практически у каждого, а вот карри, куркуму, ферментированный маринад или что-нибудь поинтересней, возможно, придется докупить. Из последнего нам больше всего по душе пришелся оливковый майонез от Primal Kitchen's и соленья от Oregon Brineworks, которые легко можно заказать в интернете.

— В натертом виде —

Очередное вареное яйцо в вашем ежедневном меню выглядит слишком угрожающе большим, чтобы его просто съесть в пару укусов? Тогда натрите яйцо на терке и посыпьте им готовое блюдо, что сделает его не только более сытным и питательным, но и просто красивым.

— В маринаде —

Хоть это и звучит очень сложно, но замариновать яйца может буквально каждый, кому не чужды хоть какие-то кулинарные эксперименты. Воспользуйтесь рецептом ниже и подайте блюдо в качестве закуски перед ужином, чтобы убедиться в праве на жизнь у данного способа.

Ингредиенты:

Маленькие свеклы — 300 гр (натереть на терке)

Яблочный уксус — 1 стакан

Вода — 1 стакан

Чеснок — 3 зубчика (раздавить)

Сахар — 3 ст.л.

Черный перец горошком — 2 ч.л.

Кошерная соль — 1 ст.л.

Красный лук — 1 шт (нарезать дольками)

Сваренные вкрутую яйца — 4 шт (очистить)

Укроп — 6 веточек

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 230 градусов по Цельсию. Завернуть свеклу в фольгу и запекать в течение часа до готовности. Остудить, разрезать каждую на 4 части.

2. В кастрюле смешать уксус, воду, чеснок, сахар, перец и соль по вкусу. Довести до кипения и кипятить на медленном огне, помешивая, около 5 минут. Дать настояться около 15 минут.

3. Выложить слоями в стеклянную банку свеклу, лук, яйца, укроп, а затем залить жидкостью из кастрюли. Дать настояться 2 часа при комнатной температуре, накрыть крышкой и убрать в холодильник на ночь.

— На завтрак —

Варить, а не жарить или готовить омлет из яиц на завтрак — это действительно отличная идея, которая не только делает его более полезным, но и существенно упрощает процесс. Сделайте для начала тост с нарезанным яйцом, авокадо и цельнозерновым хлебом, а затем можно постепенно переходить на чуть более сложную и питательную овсянку на бульоне с добавлением яйца, овощей и оливкового масла.