Чай ферментированный из листьев черной смородины

Черная смородина цветет

Нынче ценится свой чай, ферментированный и просто засушенные впрок ароматные листья малины, вишни, черной смородины, иван-чая, земляники и всякой другой ароматной травки. Осенью я тренировалась делать свой ферментированный чай на вишневых листьях, получилось очень ароматно!

Глухая тоска без причины

И дум неотвязный угар.

Давай-ка наколем лучины —

Раздуем себе самовар!

За верность старинному чину.

За то, чтобы жить не спеша!

Авось, и распарит кручину

Хлебнувшая чаю душа!

(А. Блок)

Чай на даче — лучший напиток после фитнеса на грядках! Сырья у меня много. Обрезала кусты черной смородины секатором из ОБИ для формирования её на штамбе.

Уже обработанные веткиС веток оборвала листочки, получилось и с цветочными веточками — цветет смородина! Разложила в один слой на чердаке, там очень тепло сейчас и нет солнца. Листики должны хорошо подвялиться, проверить это так: надломить центральную прожилку листа, она спружинит и не сломается. Достаточно 12 часов.

Листики вялятся.

Далее: сложить листья в пакет, примять плотно и в морозильную камеру тоже на 12 часов, можно на сутки — не страшно. Осенью я так и делала, а нынче не стала. В морозилке, якобы, должен пройти процесс оттока чего-то там…В общем, в этот раз я просто забыла про морозилку.

Теперь начинается главный процесс. Его можно делать вручную и механически — перекрутить листья на мясорубке через решетку с крупными отверстиями. Я сделала вручную, тем более, у меня есть помощница не только чай пить, но и с удовольствием его делать, это дочурик мой. Мы набирали горсть листьев и скручивали их в ладонях колбаской так, чтобы выделился сок и колбаски были влажными. Скручивать надо очень плотно, почти перетирая листья. Аромаааат))

Скручиваем колбаски

Вы знаете, как на Кубе делают знаменитые сигары? Женщины скручивают табачные листья в сигару на своем бедре…Считается, что аромат дыма кубинских сигар имеет чувственную ноту красоты стройных и знойных креолок))

Мы с дочей скручивали смородиновые листики в ладонях, и хочу признаться, что моя Вера играет Шопена и Рахманинова просто божественно)), поэтому чай, скрученный её пальчиками, обязан получиться очень романтичным и душевным.

Накрутили колбасок полную миску (посуду использовать только эмалированную или керамическую, можно нержавейку), масса теплая от наших ладошек, а ладошки зеленые))

Накрыла влажным льняным полотенчиком, чтобы ткань плотно обжимала миску, сверху тарелку и на неё груз (банку с водой), сооружение поставила наверх шкафа, там где потеплее. Регулярно проверяла влажность полотенца, оно не должно высыхать. Идет процесс ферментации. На полную миску у меня ушло двое суток. Когда смачивала полотенце, обязательно нюхала массу…на вторые сутки появился аромат смородины и ванили, а вначале, несмотря ни на что, пахло просто травой)) Вот этот аромат говорит о том, что ферментация идет успешно и можно начинать сушить чай.

Ставим на ферментацию

Если бы я прокрутила листья через мясорубку, получился бы чай гранулированный, можно сразу начинать чай жарить. Но мои колбаски надо еще обязательно нарезать ножницами или ножом на кусочки. На сковородку тонким слоем насыпать нарезанные листья… и на небольшой огонь. Постоянно мешать, мешать, мешать лопаточкой.

Мешать постоянно и интенсивноПочему на сковородке, почему жарить? Так я вижу, что чай не горит. Многие рекомендуют сушить на противне в духовке, но моя духовка плохо печет — горят в ней пироги. Сухость чаинок я проверяла пальцами и внимательно наблюдала, чтобы не появился глянец — это сожженный чай.

Чай высушенно-жареный))

Ссыпала чай в закрытую емкость и оставила на несколько дней отдохнуть, ферментация продолжается…

своего чая много не бывает

Милости прошу к чайному столу.

Чай на даче

Смеркалось; на столе, блистая,

Шипел вечерний самовар,

Китайский чайник нагревая;

Под ним клубился легкий пар.

Разлитый Ольгиной рукою,

По чашкам темною струею

Уже душистый чай бежал,

И сливки мальчик подавал…

(А. С. Пушкин)