Домашний уход за телом

Чтобы выглядеть ухоженно и притягательно, зачастую совершенно не нужно тратить внушительные суммы на новинки косметических компаний. Домашний уход за кожей тела не несет значительных финансовых затрат, являясь при этом эффективным и доступным. МедикФорум выяснил, каким должен быть правильный уход.

Как ухаживать за телом дома?

Домашние рецепты по уходу за телом способны выполнить все функции полноценного ухода: очищение, отшелушивание, увлажнение и питание кожи, а также могут существенно помочь в избавлении от целлюлита. Для усиления очищающего эффекта рекомендуется использовать небольшое количество пищевой соды вместе с привычным моющим средством для тела. Сода прекрасно дезодорирует и обеспечивает долгую свежесть кожи. С отшелушиванием омертвевших частичек кожи великолепно справляется кофейный скраб. Для его приготовления следует смешать кофейную гущу с ложкой свежей сметаны. Полученной смесью в течении пяти минут массируется тело, а затем домашний скраб тщательно смывается. Результат — свежая и гладкая кожа. Этот рецепт применим также для кожи лица.

Что можно использовать для ухода за кожей?

От целлюлита эффективен средиземноморский скраб. В полстакана мелкий морской соли добавляются две столовые ложки оливкового масла, а также несколько капель эфирного масла любого цитруса. Скрабом массируются проблемные зоны в течении нескольких минут. Регулярное применение скраба ощутимо сглаживает косметический недостаток. Домашний уход за телом также эффективно решает проблему обезвоженности кожи. Витамин А (реализуется в аптеках) следует смешать с соком огурца и наносить на кожу 2 раза в день. Через неделю применения такого крема-лосьона сухость кожи исчезнет. Самыми популярными и доступными средствами для питания кожи являются растительные косметические масла. Их существует великое множество: виноградной косточки, персиковое, оливковое, масло шиповника, авокадо и тд. Масло наносится перед сном на тело. Оно эффективно питает кожу, делая ее подтянутой и упругой, а также омолаживая. Домашние рецепты ухода за телом основаны на натуральных компонентах, что делает такой уход безопасным и не затратным. Ранее эксперты рассказали о бессмысленности домашнего ухода за волосами.