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Масло, настоянное на сирени. При радикулите и боли в суставах
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Масло, настоянное на сирени. При радикулите и боли в суставах 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Время цветения сирени — это невероятно красивое, просто сказочное время! Я обожаю аромат сирени как никакой другой! Думаю, что многие со мной солидарны. И у большинства дачников обязательно имеется один-два кустика этого прелестного растения в саду или за забором.
лук  Но все ли знают, что сирень не только красива и ароматна, но и очень полезна. А между тем, лечебные свойства сирени известны в народной медицине огромное количество лет. В сирени содержится большое количество эфирных масел, которые положительно действуют на организм. Компрессы и натирки очень хорошо помогают при лечении суставных болезней, уменьшают боль при ревматизме, артрите, радикулите и пяточной шпоре. Нам, дачникам, находящимся в зрелом:) возрасте знакомы многие эти недуги, но купить эфирное масло сирени практически не представляется возможным. Поэтому можно приготовить вытяжку самим и использовать при необходимости, главное, чтобы у вас не было аллергии на сирень и её производные.
лук  Единственное замечание, которое я хочу сделать перед тем как написать рецепт — будьте благоразумны! НЕ СОБИРАЙТЕ ЦВЕТКИ сирени в городской черте и вблизи автомобильных дорог. Лучше всего собирать сырье из выращенных собственных цветов или взятых у соседей по даче.
лук  Кстати, если у вас не растет пока сирень, то есть прекрасный повод приобрести её в ОБИ и поселить на своем участке, сейчас самое время.
Необходимо: свежие цветки сирени — 100 г (2 раза по 50 г);подсолнечное масло — 400 мл (2 раза по 200 мл);стеклянная банка (с крышкой) — 0,5 л;термометр.
лук  Приготовление: Наломать цветочных веток сирени, хорошо их стряхнуть и отделить цветочки так, чтобы зеленые веточки не присутствовали совсем.
лук  Для начала берем 50 г цветков, складываем их в пол-литровую банку.
лук  Подсолнечное масло (200 мл) вылить в сотейник и подогреть до 40ºC.
лук  Залить цветки подогретым маслом.
лук  Перемешать и слегка уплотнить.
лук  Повторить весь процесс сначала: подготовить еще 50 г цветков, подогреть масло до 40ºC, залить цветки.
лукТеперь банку закрыть крышкой и оставить в темном месте еще на два-три дня (периодически перемешивая).
лук  После этого процедить масло через мелкое сито, цветки отжать.
лук  Плотно закрыть бутылочку или баночку с маслом и хранить в холодильнике. Использовать при необходимости. Можно делать массаж, втирая масло в больные суставы, можно натирать виски при мигрени, можно добавить масло в крем для рук и тем самым обогатить его полезными веществами. При работе на даче часто случаются мелкие порезы, их тоже можно обрабатывать. Можно сиреневое масло добавлять в ингаляции при простуде. Одним словом, спектр применения широк. Попробуйте приготовить немного масла, сейчас самое время. Если понравится, то в следующем году увеличите объем.
лук  Кстати, кроме масла можно еще делать и настойку сирени. Настойка полезна и при различных высыпаниях, например при угревой сыпи. Но… настаивать сирень в таком случае нужно не на масле, а на спирту. И оставлять не в темноте, а под солнечными лучами в течение 7-10 дней. Потом процедить и хранить в холодильнике. А при необходимости доставать и протирать проблемные участки тела. Только в этом случае нужно использовать темную сирень.
лук  А еще из сирени можно приготовить прекрасный сироп, который очень вкусно подавать с ванильным мороженым. А можно приготовить и само мороженое.
лук  Только цветки для этого подходят, опять же, от темных сортов сирени, но… это уже другой рассказ и отступление от заданной темы:)
лук  Вот такая она, красавица сирень — ароматная, восхитительная и весьма полезная, а еще в умелых руках и вкусная:)! Пробуйте и вам обязательно понравится!
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