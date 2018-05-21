3 крутых рецепта, которые помогут приблизить лето

Салат с баклажанами

Ингредиенты на 1 порцию:

микс зелени — 60 г; баклажан — 1 шт. ; соус имбирный — 20 г; сыр фета — 20 г; помидоры черри — 10 г; оливковое масло — 4 г; перец молотый — 2 г; соль — 3,5 г; пита домашняя — 100 г; чеснок — 8 г; растительное масло — 30 г; кинза — 10 г; мацони — 30 г; соевый соус — 20 г; лук репчатый — 40 г; уксус — 5 г.

Способ приготовления:

Порезать баклажаны вдоль на 4 части, обжарить с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки, остудить. Заправить баклажаны чесноком, свежей кинзой и домашним мацони. Дать настояться. Очищенный имбирь мелко порезать, затем положить в блендер для более нежной консистенции. Очистить лук от шелухи и измельчить тем же способом. Далее нужно смешать луковое и имбирное пюре для получения однородной массы. Затем смешать соевый соус, растительное масло, воду, уксус и добавить смесь в пюре (имбирный соус готов). Помытые листья салата слегка посолить, добавить имбирный соус и начинку из баклажанов. Домашнюю питу разрезать пополам и подогреть в духовке/микроволновке в течение минуты. Положить салат в питу, подать на тарелке, украсить сыром фета и помидорами черри.

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Салат с чечевицей и авокадо

Ингредиенты на 1 порцию:

микс салатов (романо, лоло росса, радичио, мангольд) — 50 г; листочки мяты — 5 г; проростки семян подсолнечника — 10 г; лайм — 30 г; авокадо жареный— 70 г; фасоль зеленая Эдамам — 30 г; кинза — 2 г; петрушка — 2 г; мусс из чечевицы с гуакомоле — 50 г.

Способ приготовления:

Заранее подготовленный микс салатов выложить в небольшую емкость. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку, нарезать вдоль на 8 частей, затем смочить в воде, опустить в муку, еще раз смочить в воде и опустить в панировку (чесночный порошок и отруби). Далее дольки нужно жарить на гриле в течение 1,5 минут, после выложить на бумажное полотенце для удаления излишек масла. Затем измельчить мякоть авокадо без кожи блендером, добавить мелконарезанный белый лук, зеленый чили-перец и помидоры, нарезанные кубиком, соль, выжать сок лайма и перемешать. Отварную зеленую чечевицу смешать 1:1 с гуакомоле. Фасоль Эдамам варить в воде в течение 3 минут, откинуть на дуршлак, остудить и очистить от кожуры. Микс салатов выложить горочкой в тарелку, добавить жареный авокадо веером на край тарелки, рядом столовой ложкой выложить мусс чечевицы с гуакомоле, фасоль и дольку лайма. Салат посыпать листиками кинзы, петрушкой и украсить ростками подсолнечника.

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Гаспачо с крабом

Ингредиенты на 1 порцию:

спелые свежие помидоры — 200 г;

очищенный сладкий лук небольшого размера — 1 г; огурцы (очищенные) — 30 г;

перец болгарский желтый — 100 г;

чеснок — 1 г;

белый хлеб (без корочки) — 10 г;

стебель сельдерея — 200 г;

соус Табаско — несколько капель;

винный уксус (красный) — 1 г;

сахар — 1 г;

масло оливковое — 1,5 ст.л. ;

соль — 1 г;

краб — 20 г.

Способ приготовления:

Сначала нужно подготовить овощи: промыть помидоры, сделать небольшие надрезы ножиком и опустить в кипяток на 2 минуты. Затем переложить в посуду с холодной водой, снять шкурку и поделить на 4 половинки, удаляя все лишнее. Далее промыть желтый перец, удалить зернышки и порубить на крупные кусочки. Огурцы также промыть, очистить, нарезать кубиками, а чеснок мелко порезать. Затем в чашу блендера выложить помидоры, перец, огурцы, чеснок, белый хлеб и измельчить. Полученную массу посыпать солью, сахаром, уксусом винным и соусом Табаско. Переложить в сито, протереть с помощью ложки, добавить оливковое масло и перемешать. Приготовленный суп поместить в холодное место на 4 часа. Для гарнира нарезать кубиком стебель сельдерея, огурец, перец болгарский и выложить в центр тарелки. Добавить мясо краба и налить охлажденный суп.

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